Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 230,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,80 liradan, bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 230,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,80 liradan, bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214 liradan, bin 485 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 505 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 371 liradan alınan Çeyrek Ziynet 376 liradan satıldı.