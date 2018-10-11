Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,60 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 230,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,60 liradan, bin 518 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 539 liradan, 210 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 230,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,60 liradan, bin 518 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 539 liradan, 210 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214 liradan, bin 484 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 504 liradan, 742 liradan alınan Yarım Ziynet 752 liradan ve 371 liradan alınan Çeyrek Ziynet 376 liradan satılıyor.