Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 232,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 232,80 liradan, bin 533 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 554 liradan, 212 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 232,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 232,80 liradan, bin 533 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 554 liradan, 212 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216 liradan, bin 498 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 518 liradan, 749 liradan alınan Yarım Ziynet 759 liradan ve 375 liradan alınan Çeyrek Ziynet 380 liradan satıldı.