Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,50 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 232,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 232,50 liradan, bin 531 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 552 liradan, 212 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 232,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 232,50 liradan, bin 531 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 552 liradan, 212 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216 liradan, bin 496 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 516 liradan, 748 liradan alınan Yarım Ziynet 758 liradan ve 374 liradan alınan Çeyrek Ziynet 379 liradan satılıyor.