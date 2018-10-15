Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231,60 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 231,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,60 liradan, bin 525 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 546 liradan, 211 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 231,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,60 liradan, bin 525 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 546 liradan, 211 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215 liradan, bin 490 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 510 liradan, 745 liradan alınan Yarım Ziynet 755 liradan ve 373 liradan alınan Çeyrek Ziynet 378 liradan satılıyor.