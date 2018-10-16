Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 228,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229 liradan, bin 508 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 529 liradan, 208,50 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 228,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229 liradan, bin 508 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 529 liradan, 208,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212,50 liradan, bin 473 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 493 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 368 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satıldı.