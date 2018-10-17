Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 224,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,70 liradan, bin 480 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 501 liradan, 205 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 224,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,70 liradan, bin 480 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 501 liradan, 205 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 209 liradan, bin 446 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 466 liradan, 723 liradan alınan Yarım Ziynet 733 liradan ve 361 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satılıyor.