SGK borcu yapılandırmasında son 10 gün

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, SGK borcu yapılandırmasında son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunu belirterek, "Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek. Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak" dedi.

SGK Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, 7143 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsadığını aktardı.

Yapılandırma başvurularına ilişkin bilgi veren Alan "2 Haziran itibarıyla hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla yapılandırma başvuruları alınmaya başlanmıştır" dedi.

"Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek"

Alan, yapılandırmada sağlanan kolaylıkları aktararak, yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyeceğini vurgulayarak, "Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek. Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz ’borcu yoktur’ yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacaktır. Sigortalılarımız Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek" diye konuştu.

Yapılandırmada son müracaat 31 Temmuz

Alan, prim borcu bulunan, işveren, esnaf, çiftçi, primini kendi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları için de büyük bir ödeme kolaylığı getirdiklerini, özellikle peşin ödemelerde çok büyük bir avantaj sağladıklarını belirtti. İl Müdürü Alan yapılandırmada son müracaat tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğu bildirerek, "İlk taksit ve peşin ödeme süresi de 31 Ağustos 2018’dir. Ödemeler 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecek. İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkanı verildi. Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacak" açıklamasında bulundu.

Peşin ödemede büyük avantaj

Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ının silineceğini de aktaran Alan, böyle bir uygulamanın daha önce gerçekleştirilmediğine dikkati çekerek, ikinci taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’sinin silineceğini vurguladı. 31 Mart 2018’den önceye ait idari para cezalarının 31 Ağustos 2108’e kadar ödenmesi halinde, idari para cezasının yüzde 50’sinin silineceğini de bildiren Alan, "6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre devam eden yapılandırılmış borçların kalan taksitlerinin peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 50 silinecek ve kalan taksitler için taksitlendirme farkının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca yine Bağ-Kur’lu sigortalılarımız hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecek. Genel Sağlık Sigortalılarımıza da yine yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık 2018’e kadar ödeme imkanı verildi, bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Vatandaşlarımız 31 Temmuz’a kadar başvuruyu ihmal etmeyerek bu imkanı özellikle de peşin ödeme avantajını çok iyi değerlendirmelilerdir” dedi.