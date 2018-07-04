SGK yapılandırmasına Manisa’da rekor başvuru

Sosyal Sigortalar Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, 31 Temmuz tarihinde sona erecek olan SGK yapılandırmalarına Manisa’da şimdiden adeta rekor bir sayıya ulaşıldığını belirtti. Manisa’da 850 milyona yakın icraya intikal etmiş alacaklardan 3 Temmuz tarihi itibariyle 324 milyondan liradan fazlasının yapılandırıldığını dile getiren Kurt, hedeflerinin 31 Temmuz’a kadar yapılandırma oranını yüzde 90’a ulaşmak olduğunu söyledi.

İşverenlerin SGK’na olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezaları ile sigortalıların isteğe bağlı, Ek 5 tarım sigortası, BAĞ-KUR prim borçları ve ihya tutarları uygun koşullarla yeniden yapılandırılıyor. SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt düzenlemiş olduğu basın toplantısıyla yapılandırmanın detayları ve avantajları hakkında Manisalılara bilgilendirmede bulundu.

Yavuz Kurt açıklamasında, yapılandırmanın SGK’nın alacak stokunun eritilmesi, devletle barışarak temiz bir sayfanın açılması, işverenlerin geçmiş dönemlere ait prim borçları sebebiyle katlanmak zorunda oldukları finansman yükünün azaltılması ayrıca prim borçlarını ödemek veya ihya etmek suretiyle emekliliğe hak kazanacaklar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Başvurular için son gün 31 Temmuz

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu kaydeden Kurt, “Tüm vatandaşlarımız bu tarihe kadar il ve ilçelerimizde kurulu merkez müdürlüklerimize başvuruda bulunabilirler. İşverenlerimiz ayrıca e-Sigorta yoluyla www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden elektronik ortamda da başvuru yapabilirler. İşverenlerimizin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, 31 Mart 2018 tarihinden önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim borçları, esnaflarımızın, avukatların, mimar, mühendis, doktor ve şirket sahiplerinin 4/b (Bağ-Kur) sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları, isteğe bağlı, Ek-5 (Tarım), Ek-6 (Taksi ve dolmuş şoförleri), sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları yapılandırma kapsamına alınıyor. Ayrıca fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borçlarda yapılandırılabilecek” dedi.

İdari para cezaları nasıl yapılandırılacak?

İPC’lerin, yüzde 50’si ile gecikme cezaları ve zamlarının silindiğini anlatan Kurt, “Buna göre, 31/3/2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup henüz ödenmemiş olan cezaların yüzde 50’si ile işleyen gecikme cezaları ve zamları silinecek. Bunun yerine, kalan ceza tutarı ile bunun üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın peşin ya da taksitle ödenmesi yeterli olacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödeneceğinden vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı da sağlanmış olacak. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Yapılandırmadan faydalanmaya devam etmek için ilk iki taksit süresinde ödenmeli. Bu sebeple, ağustos ayındaki ilk ve ekim ayındaki ikinci taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Borç asıllarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinerek yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak çok daha avantajlı koşullarla yeniden faiz hesaplanacaktır. Hesaplanan tutar peşin ya da taksitler halinde ödenebilecektir” şeklinde konuştu.

Borcun peşin ödenmesi halinde yüzde 90 indirim fırsatı olduğunun altını çizen Kurt şunları söyledi: “Borcun 31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacaktır. Borcun ikinci taksitin ödenmesi esnasında yani 31 Ekim 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde de, borç aslına ilave Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır. Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş ve 18 Mayıs 2018 itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek, durdurulan sigortalılık sürelerini, durdurulan dönemdeki şartlar üzerinden ihya edebileceklerdir. Burada en önemli fırsat durdurulan sürelerin primlerinin ait oldukları günün şartları üzerinden ödenecek olmasıdır. İhya bedelleri 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bir seferde yani peşin olarak ödenecektir. Vatandaşlarımızı ihya tutarlarını neredeyse yarı yarıya indiren bu imkândan faydalanmaya davet ediyoruz.”

GSS Prim Borçları da yapılandırılıyor

2018 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçlarının da 31 Aralık 2018 tarihine kadar gecikme zamsız ve faizsiz ödenebileceğini anlatan Kurt, “Ayrıca, genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup ta gelir testine hiç başvurmayanlar 30 Kasım 2018 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurduklarında, yapılacak gelir testiyle ikamet ettikleri hanede kişi başına düşen gelirlerinin asgari ücretin üçte birinden yani 676,50 TL az olduğunun tespit edilmesi halinde GSS prim borçları silinecektir” dedi.

129 binden fazla kişi GSS’den faydalanıyor

Genel Sağlık Sigortalısı olup Manisa’da yararlanan kişi sayısının 129 bin 860 kişi olduğunu kaydeden Kurt, “129 bin 860 kişiden sadece 28 bin kişi kendi primini ödüyor 101 binden fazlasının primini ise devlet kendi karşılıyor. Burada bir yetersiz durum var. Bizim Genel Sağlık Sigortalısı tescilini artırıp bunu ödeme imkanı olan vatandaşlarımızı bu şemsiyenin altına alıp 61 TL’ye sağlık hizmetini sunabilmemiz lazım” diye konuştu.

Emeklilerin birikmiş SGDP borçları siliniyor

Kurt, işçi, esnaf ya da memur emeklilerinin, emekli olduktan sonra BAĞ-KUR kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle, bir başka deyişle işyeri açmış olmaları sebebiyle birikmiş olan SGDP borçları sigortalıların müracaatına gerek olmadan silineceğini de açıkladı.

Manisa’da rekor başvuru

31 Temmuz’da son erecek olan yapılandırma rakamları hakkında da açıklamalarda bulunan Kurt şunları söyledi: “3 Temmuz itibariyle Manisa İl Müdürlüğüne yapılan başvuru sayısı 13 bin 8. Manisa İl Müdürlüğü olarak 13 bin 8 yapılandırma başvurusu aldık. Yapılandırılan toplam tutar tam rakam olarak 324 milyon 346 bin 515 TL. Yani 324 milyon liranın üzerinde aşan bir parayı eski rakamla 324 trilyon lirayı şuanda yapılandırmış durumdayız. Bu hemen hemen bir rekor sayılır neden, çünkü bu tarih henüz 3 Temmuz. Malumunuz yapılandırma için vatandaşlarımız özellikle son haftalarda bir yığılma gösteriyor. Son haftalarda biz çok ciddi bir artış bekliyoruz. Şuanda mevcut borç alacağımızın yüzde 60’a yakın bir kısmını yapılandırmış durumdayız Manisa İl Müdürlüğü olarak. Allah nasip ederse bizim tahminimiz 31 Temmuz tarihine kadar yani son başvuruya kadar toplam alacaklarımızın yüzde 90’ını yapılandırmak. Bu bizim hedefimiz. Çünkü 850 milyona yaklaşan icraya intikal etmiş alacağımız var. Bu 850 milyona yakın alacağımızın yüzde 90’ını yapılandırmak istiyoruz. Tabi yapılandırmada mühim olan şu; başvuruyu alırsınız ama mühim olan bu paranın ödenmesi. Biz bunu da çok sıkı bir şekilde hem denetliyor hem kontrol ediyoruz. İşverenlerimize yol göstererek rehberlik ederek bu yapılandırmaların pozitif sonuçlarını takip ediyoruz ve almaya çalışıyoruz.”