Siemens Healthineers OHSAD kurultayında sektör liderleriyle buluştu

Siemens Healthineers Türkiye, bu yıl 9’uncusu düzenlenen OHSAD Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’na katılarak sektör liderleriyle buluştu. Sağlık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren etkinlikte Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On teknoloji ile sağlık sektörü arasındaki ilişkiyi ele alan bir sunum yaptı.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen sağlıkta ortak çözüm toplantıları’nın 9’uncusu, bu yıl Antalya’da gerçekleştirildi. Sağlık sektöründeki değişim ve yenilikleri değerlendirmek, sektörün sorunlarına yanıt bulabilmek için sağlık sektörüne yön veren kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

Kongrenin açılış gününde, moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin yaptığı ve Uğur Genç, Dr. Mehmet Altuğ gibi isimlerin yer aldığı ’Sağlık Hizmet Sunumu 2023 Vizyonu’ oturumunda, Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On ’Değişen Dünyada Teknolojinin Sağlık Sektörüne Etkileri’ başlıklı bir sunum yaptı.

Şevket On sunumunda özellikle dijitalizasyonun ve yapay zekanın sağlık sektörü için sunduğu fırsatları ele aldı. Yakın gelecekte sağlıkta yaşanacak gelişmelerden söz eden On, en önemli trendlerin hassas tıbbı geliştirmek, sağlık hizmetlerini dönüştürmek, hasta deneyimini zenginleştirmek ve sağlığı dijitalleştirmek olduğunu belirtti. Şevket On, bu trendlerin hayata geçirilmesiyle sağlık kuruluşlarının daha fazla değer oluşturacağını vurguladıktan sonra bu yöndeki çalışmalarını özetledi.

Siemens Healthineers Türkiye, 19-23 Nisan tarihlerinde yapılan etkinlik kapsamında açtığı stantta sektör temsilcilerini ağırlayarak yeni uygulaması LifeNet’i tanıtma imkanı da buldu.