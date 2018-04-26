EKONOMİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:39

Siemens’ten dijital dönüşüm için CFO 4.0 araştırması

Siemens Finansal Hizmetler (SFS), imalat sektöründeki yeni nesil finans direktörlerini ifade etmek için kullanılan ‘CFO 4.0’ terimini açıkladığı yeni araştırmasını yayınladı.Siemens Finansal Hizmetler (SFS), imalat sektöründeki yeni...

Siemens'ten dijital dönüşüm için CFO 4.0 araştırması
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Siemens Finansal Hizmetler (SFS), imalat sektöründeki yeni nesil finans direktörlerini ifade etmek için kullanılan ‘CFO 4.0’ terimini açıkladığı yeni araştırmasını yayınladı.

Siemens Finansal Hizmetler (SFS), imalat sektöründeki yeni nesil Finans Direktörlerini ifade etmek için kullanılan ‘CFO 4.0’ terimini açıkladığı yeni araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre; Endüstri 4.0 için yeni iş modellerini tanımlamak, değerlendirmek ve uygulamak için gereken yetkinliklere sahip olan CFO 4.0, dijital dönüşümün rekabetçi avantajları hakkında derin bir anlayışın yanı sıra dönüşüm sürecini yürütmek ve etkinleştirmek için de gerekli temel yetkinliklere sahip olmalı.

SFS’nin araştırmasına katılan çalışanlar, CFO 4.0’ın üretimde başarılı dijital dönüşümü sağlamak için sahip olması gereken beş temel yetkinliği tanımladı. Bu yetkinlikler şu şekilde sıralandı:

“Sürdürülebilir ticari bir anlayışla Endüstri 4.0’a geçişi mümkün kılan mevcut finansman seçeneklerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması

Potansiyel çözümlere erişim ve bunlardan tam fayda sağlamak amacıyla Endüstri 4.0 sürecinin erken aşamalarında ilgili finansman seçeneklerini sunma becerisi

Dijitalleşmenin getireceği faydalara karşı doğuracağı risklerin hassas bir şekilde değerlendirilebilmesi için Endüstri 4.0 hakkında bilgiye ve uzmanlığa sahip olmak

Öngörülebilir Endüstri 4.0 iş modellerinin yanı sıra yatırımın geri dönüşü hakkında analiz ve performans izleme süreçlerini oluşturma yetkinliği

İşletmenin Endüstri 4.0’a geçişini sağlamak için etkili ve aşamalı planlar oluşturma becerisi”

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aydın Yusufoğlu, “Artık finansman seçenekleri, dijital stratejilerin ilk aşamalarında değerlendiriliyor. CFO 4.0 bu finansman seçeneklerinin doğru değerlendirilmesini sağlıyor. Finans uzmanlarının sunduğu akıllı finansman tekniklerini kullanan firmalar için uygun fiyatlı teknoloji seçenekleri de artıyor. İşte bu olanaklarla dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a geçiş, pazarda kayda değer bir rekabet avantajı oluşturuyor” dedi.
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