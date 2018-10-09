EKONOMİ:
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09 Ekim 2018 Salı 11:48

Siirt fıstığı rekora koşuyor

Siirt’te fıstıkta rekoltenin düşmesi, fiyatlara olumsuz yansıdı. Bahçeden 10-15 TL’ye alınan fıstık, kuru yemişçilerde 70, marketlerde ise 100-120 TL’ye satılıyor.Siirt’te geçen yıl rekoltesi 20 bin ton iken fiyatları 40-50 TL arasında...

Siirt fıstığı rekora koşuyor
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Siirt’te fıstıkta rekoltenin düşmesi, fiyatlara olumsuz yansıdı. Bahçeden 10-15 TL’ye alınan fıstık, kuru yemişçilerde 70, marketlerde ise 100-120 TL’ye satılıyor.

Siirt’te geçen yıl rekoltesi 20 bin ton iken fiyatları 40-50 TL arasında satılan fıstığın fiyatı, bu yıl rekoltenin düşmesiyle rekora koşmaya başladı. Bahçeden 10-15 TL’ye alınan fıstık, kuru yemişçilerde 70, marketlerde ise 100-120 TL’ye satılıyor. Uzun yıllardır kentte fıstık satıcılığı yapan Ramazan Özbilici, 20 yıldır ilk kez fıstık fiyatlarının bu kadar yükseldiğine tanıklık ettiğini söyledi. Özbilici, “20 yıldır fıstık işiyle uğraşıyoruz. Avrupa ülkelerine de ihraç ediyoruz. Fıstığımız dünya çapında tanındığı için otomatik men fiyatına da yansıdı. Fiyatları biz kendimiz yükseltmiyoruz. Yükselmesini de istemezdik. Ürünümüz az olduğu için fiyatlara ister istemez yansıdı tezgahlara. Müşterilerimizde gayet normal karşılıyor. Ve satışlarımız da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şuan da toptan ana çatlak fıstık fiyatları 65 ile 75 TL arasında Siirt’te perakende 70 ile 75 Lira Batı’da da 100 ile 120 Lira arasında satılıyor” dedi.

Siirt fıstığına sadece il içinde değil, dış piyasada da ciddi bir rağbet olduğunu, artan rağbetin fiyatlara yansıdığını söyleyen müşteri Mansur Özarpacı, “Siirt fıstığından vazgeçemiyoruz. Tadı bambaşka alışmışız. Siirt fıstığının tadını dünyanın hiçbir yerinde bu tadı alamazsınız. Fıstığın kilosu 65 lira. Bu sene pahalı olmasına rağmen yine de tadından vazgeçmeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“Dış piyasada alım artarsa fiyatlar daha da yükselecek”

İlimizde fıstıkta son yılların en düşük rekoltesini elde ettiklerini söyleyen fıstık tüccarı Selami Özbilici, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Son 15 yıldır fiyatların yüksek olmasından dolayı bu yılki fıstık hasadı ağaçta yandığı için bu yıl fiyatlar baya bir yüksek oldu. Ürün aynı şekilde rağbet görüyor. Satışta herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz Allah’a şükür. Kalitemiz her zaman ki gibi ana çatlak birinci kalitedir. Diğer illerdeki fıstıklara göre Allah’a şükür reçinesi tadı daha güzel yurt dışından talep biraz daha fazla olursa geçen yıllara nazaran fıstık fiyatlarımız altın fiyatlarıyla yarışacaktır” diye konuştu.
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