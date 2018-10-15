Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar’dan işveren ve patronlara çağrı;

Sosyal güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, ekonomide zor günlerin geçirildiğini işverenlerin ve patronların Aralık ayını beklemeden çalışanların asgari ücret rakamını 2 bin liraya çıkarılmasını teklif etti. Mevcut rakam olan bin 600 lira ile geçinmenin çok zor olduğunu bildiren Nacar, "Böylelikle Türkiye ekonomisine topyekun destek verilmiş olur" dedi.

Sosyal güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, ekonomide zor günlerin geçirildiğini işverenlerin ve patronların Aralık ayını beklemeden çalışanların asgari ücret rakamını 2 bin liraya çıkarılmasını teklif etti. Mevcut rakam olan bin 600 lira ile geçinmenin çok zor olduğunu bildiren Nacar, "Böylelikle Türkiye ekonomisine topyekun destek verilmiş olur" dedi.

Mevcut asgari ücretin günümüz şartlarında bir aile geçindirmekten uzak olduğunu bildiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, 2018 asgari ücretinin bir evvelki yıla göre yüzde 14,2 artırılarak bin 603,14 lira olduğunu, 2019 yılı için mevcut enflasyon oranı ile zaten 2 bin lira civarında olacağını bildirdi. Nacar şöyle konuştu:

“Başka Türkiye yok. Herkes elini taşın altına koymalı gerekir. Asgari ücretli çalışanlar piyasalardaki yüzde 30 -40’lık oranlarındaki market ve ev giderlerinin artması bu ücretle çalışanları çok zor duruma bırakacaktır. Bu durumu göz önüne alarak tüm işveren ve patronlarında Aralık ayını beklemeden asgari ücreti net 2 bin Liraya çıkarması gerekir. Biz bu sebeplerden dolayı Osmanlı Emeklilik çalışanlarının yurt dışında Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika’da yurt içinde ise Kayseri, Yozgat, Denizli, Kırşehir, Eskişehir, Mersin, İzmir, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane İllerinde çalışan 65 arkadaşlarımızın asgari ücretlerini bin 600 Liradan Aralık ayı zammı gelmeden 2 bin lira yaptık. Şirket olarak gerekli tasarruf tedbirlerini uygularken bizi bu günlere getiren çalışanlarımızın da yaşadıkları sıkıntının farkındayız. Sahada yapacağımız yatırımları hep dile getirdiğimiz gibi en önemli yatırım insanlara yapılan yatırımdır diyerek, çalışanlarımızın maaşlarına yansıtma kararı aldık. Aynı zaman da herkese de bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin Aralık k ayını beklemeden asgari ücretleri 2 bin liraya çıkartalım."

Erhan Nacar Türkiye’nin çok badire atlattığını, Allah’ın izniyle bu yaşanan sıkıntıları da en kısa zamanda atlatılacağını belirterek, “Ancak şu anda hepimize düşen görev ekmeğini yediğimiz ülkemizin biran önce eski günlere dönmesi için her şeyi devletten beklemeden elimizi taşın altına koymaktır” ifadesini kullandı.

Erhan Nacar 2018 yılı asgari ücretinin aylık brüt 2 bin 29,50 lira, netinin ise bin 603,12 lira olduğunu belirterek, asgari ücretin işveren ve çalışana rakamsal olarak yansımasını ise şöyle sıraladı:

“2018 yılında asgari ücrete yüzde 14,2 ’lık bir artış yapılarak, 1 Ocak 2018’den 31 Aralık 2018 tarihleri arası asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL oldu. Buna göre, Brüt Ücret 2.029,50 TL, Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL, İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL, Gelir Vergisi 258,76 TL, Damga Vergisi 15,40 TL., Kesintiler Toplamı 578,59 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 152,21 TL, Net Ücret (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL. Asgari Ücret 2018 AGİ dahil ise, AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)1.603,12 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)1.633,57 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)1.709,67 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL., AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL. İşverene maliyeti ise 2018 Asgari Ücret 2.029,50 TL., SGK Primi yüzde 15,5 (İşveren Payı) 314,57 TL., İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 40,59 TL., İşverene Toplam maliyeti 2.384,66 TL. Yıllara göre asgari ücrette 2017 yılı 1.404 TL.,2016 yılı 1.300 TL., 2015 yılı 1 Ocak-949 TL, 1 Temmuz-1000 TL., 2014 yılı 1 Ocak-846 TL., 1 Temmuz 891 TL.,2013 1 Ocak 773 TL, 1 Temmuz 803 TL.”