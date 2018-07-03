SSK ve BAĞKUR aylıklarına zam

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklamada, "SSK ve BAĞKUR gelir ve aylıkları 2018/Temmuz-Aralık ödeme döneminde yüzde 9,17 oranında artırılarak ödenecek" denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylık artışlarına ilişkin yapılan açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 55 inci maddesinde, gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirleneceği öngörüldüğü belirtildi. Buna göre, TÜİK tarafından 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin TÜFE artış oranı yüzde 9,17 olarak açıklandığından, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (BAĞKUR) bentleri kapsamındaki gelir ve aylıklar, 2018/Temmuz-Aralık ödeme döneminde yüzde 9,17 oranında artırılarak ödenecek. Ayrıca 4. Dönem Toplu Sözleşme ile 2018 yılında memur emekli aylıklarına etki eden hem aylık katsayısının hem de taban aylık katsayısının ikinci altı aylık dönemde yüzde 3,5 oranında artırılması öngörüldü. 4/1-c kapsamındaki memur emekli aylıklarına 2018 yılı Temmuz-Aralık Dönemi için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8,65 oranında artış yapılacak.