Türkiye’nin dört bir yanından 485 girişimcinin başvurduğu Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. Yarışmada bu yıl ilk 10’a kalan Startup’lar ödüllerini aldı.Türkiye’nin dört bir yanından 485 girişimcinin...

Türkiye’nin dört bir yanından 485 girişimcinin başvurduğu Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. Yarışmada bu yıl ilk 10’a kalan Startup’lar ödüllerini aldı.

Türkiye’nin dört bir yanından 485 girişimcinin başvurduğu Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. Yarışmada bu yıl ilk 10’a kalan startup’lara StartUP Boost adı verilen özel bir gelişim programı ve Almanya seyahati hediye edildi. İlk 10 içinden teknoloji, sosyal fayda ve tema olmak üzere 3 farklı kategoride kazanan 3 startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verildi.

Ödül töreninde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Sülün, "Geçen sene 50’inci yılımız vesilesiyle başladığımız Startup yarışmasını bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri’nin rehberliğinde ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları’ teması altında duyurduk. 485 tane başvuru olmuş, bu bizi mutlu ediyor. Ağırlığı 3 büyük kentten. İstanbul, Ankara ve İzmir. Sonradan gelen il ise Konya. Bizi mutlu eden bir haber daha var. Kadın girişimci oranının yüksek, başarılı olanların da yüksek, bu da bizi gerçekten çok mutlu etti. Dediğim gibi şirket olarak kurum olarak, bizi çok heyecanlandırıyor ve çok mutluyuz. Genç arkadaşlarımızdan çok şeyler öğreniyoruz. Çünkü bizde artık bu dönemde şirketimizi bir StartUP mantığıyla yönetmek istiyoruz, yönetmeye çalışıyoruz. Bu konuda girişimlerimiz, çabalarımız var. Bir kuluçka merkezi kurduk, 2 yıldır yapıyoruz. Aynı şekilde çalışan arkadaşlarımıza, gençlerimize de kendi fikirlerini geliştirme, dile getirme imkanı sağlıyoruz. Hatta sermaye veriyoruz ve fikirlerini hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Geçen sene bu kuluçka merkezimizi yaptık. 5 tane proje seçtik ve onlarda bu sene hepsi hayata geçti. Şimdi ümit ediyorum ikincisi sırada. Dolayısıyla karşılıklı bir öğrenme süreci başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Zeytin çekirdeği alternatif plastik olacak"

Sosyal fayda ödülünü zeytin çekirdeklerinden bioplastik üreten Biolive girişimi ile Duygu Yılmaz adına Mehmet Emin Öz aldı. Biolive, zeytin çekirdeği atıklarını fabrikalardan alıp antimikrobiyal biyoplastik granül haline çeviriyor.

Proje hakkında bilgi veren Öz, "Proje kapsamında bizim amacımız zeytin çekirdekleriyle antibakteriyel katkısız plastikler üretmek. Günümüzde petrol türevi plastikler kullanılıyor. Bioplastikler bunlara bir alternatif olarak getirilebilir. Bu projemizle plastikler doğada daha çabuk bir şekilde çözümlenebilecek” şeklinde konuştu.

Bu malzemeler antibakteriyel gıda ambalaj filmleri, araç içi malzemeler, beyaz eşya gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor.

"Metrobüs ve taşıtlardan elektrik üretebileceğiz"

Teknoloji ödülü karayollarına yerleştirilmek üzere tasarlanan dikey eksenli rüzgâr türbini ile doğal rüzgârdan yararlanan ve bunun yanında taşıtların ürettiği rüzgârı yakalayıp elektrik enerjisi üreten Deveci Tech girişimi ile Kerem Deveci’ye verildi.

Proje hakkında bilgi veren Kerem Deveci, "Kendi projem olan ENLİL isimli projemi yürütmekteyim. Proje özellikle metrobüs ve karayollarındaki araçların ürettiği rüzgarı yakalayarak, yenilenebilir enerji kaynaklarını şehrin merkezine sokan bir dikey eksenli rüzgar tribünü projesidir. Bizim amacımız ilk başta 6 şeritli duran karayollarının, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürebilmek ve böylelikle yenilenebilir enerji kaynaklarını şehrin merkezine sokmak istiyoruz. Böylece kendi elektriğini kendi üreten şehirleri hayata geçirip aradaki kayıpları önleyerek bir katkı sunuyoruz. Aynı zamanda da akıllı platformda veri elde ediyoruz” dedi.

Hali hazırda Deveci Tech’in geliştirdiği bir rüzgar türbini İstanbul Vatan Caddesi’nde yer alan Metrobüs istasyonunda kullanılıyor.

Sürdürülebilir Şehirler Tema Ödülü

Tema ödülü kablosuz sensörler sayesinde binaların kullanım karakteristiğini ölçerek bulut üzerinde çalışan optimizasyon modeliyle iklimlendirme sistemlerini yöneten Sensgreen girişimi ile Aykut oldu. Sensegreen, geliştirdiği yapay zeka algoritmaları sayesinde kişilerden aldığı basit geri bildirimlerle kullanıcıların konfor aralıklarını öğreniyor, buna göre iklimlendirme sistemlerini kontrol ediyor ve yüzde 30’a varan enerji tasarrufu elde ediyor.

Sensgreen enerji verimliliği konusunda toplumda bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. Ofis kullanıcılarının termal konforlarını artırmak dolayısı ile daha üretken bir çalışma ortamı sunmayı amaçlıyor.

Yarışmanın ilk aşamasında ön elemeden geçen 60 yarışmacı, StartersHub ev sahipliğinde düzenlenen eğitim kampına girdikten sonra ilk 10’a girebilmek için projelerini anlattıkları videolar çekerek jüri ile paylaştılar. Jürinin değerlendirmeleriyle belirlenen ilk 10 startup daha sonra ImpactHub İstanbul tarafından organize edilen ’StartUP Boost Gelişim Programı’na katıldı. Program özel tasarlanmış içeriği ile startup’lara yatırımcılar ve iş dünyasıyla tanıştıkları, işlerini geliştirmek için kullanabilecekleri beceriler kazandıkları ve uzmanlarla bir araya geldikleri fırsatlar sundu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri rehberliğinde sürdürülen yarışmaya engelliler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, yoksullar gibi hassas grupların şehre ve hizmetlere erişiminden, şehir hayatının daha temiz ve sağlıklı olmasına, kent tarımından, herkes için erişilebilir beslenme, barınma ve ulaşım imkânlarına kadar pek çok konuda faaliyet gösteren startup’lar katıldı. En çok başvuru, şehirlerin ulaşım ve lojistik sistemlerini iyileştirmek üzere çalışan startup’lardan geldi.

StartUP yarışmasını kazanan 10 startup’ın isimleri şöyle:

Ahmet Fuat Yalçın, Akif Enes Kütük, Ata Cengiz, Duygu Yılmaz, Hasan Basri Tosun, Hasibe Akın, Kerem Deveci, Muhammed Dinç, Nazlı Ödevci, Turgut Mesut Yılmaz.