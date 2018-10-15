STK’lardan ’Enflasyonla Topyekün Mücadele’ye destek

Hatay’daki Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kampanyasına destek verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin başlattığı, 81 il ve 160 ilçede bulunan Oda ve Borsalar ile birlikte gerçekleştirilecek olan "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kampanyası kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odasında Hatay’daki ilçe Oda ve Borsa Başkanları ile HESOB, HASİAD, HAGİAD ve KAGİD başkanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, yaptığı basın açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı enflasyonla mücadele programını desteklediklerini belirtti. Başkan Çinçin, "Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon, hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi de maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan enflasyonla mücadele programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi, ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir” diye konuştu.

Enflasyonla mücadelenin işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele olduğunu belirten Başkan Çinçin, "Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekün bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimizi tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadele de netice alacağımızı eminiz” dedi.

Firmaların ve milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inandıklarını vurgulayan Başkan Çinçin, "İnanıyorum ki, Hatay ili olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasında ki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.