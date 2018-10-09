'Stokla gündeme gelen yumurtada zam öngörülmüyor'

Yumurta fiyatlarında maliyetlerin artışına bağlı zam geleceği söylentilerinin gerçeğini yansıtmadığını belirten YUM-BİR Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, yumurta fiyatlarında yakın zamanda zam beklentisi olmadığını da açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yumurta üreticileri tarafından yumurta stoklarının azaldığı, maliyetlerin arttığı ve böyle giderse yumurta fiyatlarına ciddi oranda zam geleceğinin söylenmesinin ardından, yumurta fiyatlarında artış olup olmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, son günlerde yumurta fiyatlarına artış yapılacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, fiyatlardaki değişkenliklerin mevsimsel olduğuna ve yakın zamanda zam beklentisi olmadığını açıkladı.

"Arz fazlasından daha fazlasını üretiyoruz”

Yumurtaya zam yapmak ya da fiyatını düşürmenin maliyet artışıyla değil arz talep dengesiyle ilişkili olduğuna dikkat çeken Pala, "Yumurta fiyatını belirlemek elimizde olan bir durum değildir, yumurtanın fiyatını belirleyen şey arz talep dengesidir. Yumurta üretim süreci kolayca durdurabilecek ya da artırılabilecek bir süreç değildir. Arz açığı ya da arz fazlası olduğunda onu kısa sürede dengeleyip fiyata yansıtmak mümkün değil. Biz şu anda arz fazlasından daha fazlasını üretiyoruz. Aynı tarım ürününde olduğu gibi yumurtada da zaman zaman arz fazlası olur onun için fiyat düşer, fiyat düştüğünde zarar eden üretici bir süre sonra üretimi düşürür, üretim düştüğü için fiyat yükselir ve tekrar kar etmeye çalışır. Özetle dalgalı bir gidişat vardır. Son 10-12 yıldır yumurtayı ihraç da ettiğimiz için ihracat pazarlarımıza göndererek, arz fazlasını yurt içinden çıkarmaya bakıyoruz. Böylelikle içerde fiyatı dengelemeye çalışıyoruz” dedi.

"Maliyet artışı yumurta fiyatlarına yansımayacak”

Mevsim itibariyle Eylül’den itibaren talebin artığını, hem ihracat pazarı hem Türkiye’de arzı da bu oranda arttırmanın mümkün olmadığını dile getiren Pala, “Hatta 1. aydan 7. aya kadar olduğu dönemde üretici maliyet altında sattığı için üretimde azalmalar oldu. Üreticilerde azalma olunca 7. aydan itibaren fiyatlarda artış oldu. 7. aydan itibaren artış oldu ama ne yazık ki 9. aydan itibaren de maliyetlerde çok ciddi artış odu. Üreticinin karlılık oranı 9. aydan itibaren çok düştü ve şu an zarar eden rakamlar değil, maliyet kalemlerinin yükselişini tahmin edeceğimiz için önümüzdeki dönemlere dönük üretim artması söz konusu değil. Hiçbir üreticinin üretimi artırmayı planladığını sanmıyorum. Çünkü yumurta yem tonu 1300 liradan kademeli olarak 1850 TL’ye yükseldi. Dolayısıyla maliyet artışını yumurta fiyatlarına yansıtma şansımız yok. Bu sadece üreticinin karlılığını olumsuz yönde etkiliyor. Üreticinin maliyet artışını karşılayabilmesi adına, ‘maliyetler artı diye yumurta fiyatını artıyoruz’ diyemeyiz. Bunu maliyete bağlı konuşamayız. Dolayısıyla fiyatlarda afaki bir artış ya da düşüş beklemiyorum. Maliyetler artsa da dahi bunlar fiyata yansımayacaktır” ifadelerini kullandı.

Şu anda üretimde artış olduğunu da sözlerine ekleyen Pala, TÜİK rakamlarına göre de aylık yüzde 1 ve 2 oranında artış görüldüğünü de vurguladı.