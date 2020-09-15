EKONOMİ:
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15 Eylül 2020 Salı 17:38

Su Arıtma Cihazı Fiyatları Ne kadar?

Yurt dışı kaynaklı cihazların fiyatları yurt içinde üretilenlere nazaran daha yüksek durumdadır.

Su Arıtma Cihazı Fiyatları Ne kadar?
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Cihazların fiyatları bazı kriterler üzerinden belirlenmektedir. Kullanılacak olan cihazın markası , modeli, içerisinde dahil olan filtre sayıları, kur farkları da hesaplanarak fiyat uygulamaları yapılmaktadır. Yurt dışı kaynaklı cihazların fiyatları yurt içinde üretilenlere nazaran daha yüksek oluşmaktadır. Firmalar cihazın satılmasının ardından evlere ve ofislere montajı yapılmaktadır. Montaj ve nakliye ücretleri genellikle satış fiyatının içine dahil olarak verilmektedir. Her bir cihazı fiyatı birbirinden oldukça farklıdır. Bazı cihazların yeterli arıtma sağlamaması nedeniyle sağlıklı su arıtımı yapmamaktadır. Bu nedenle güvenilir markalardan su arıtma cihazı temin etmek oldukça önemlidir.

Nasıl bir cihazı satın almalıyız?

Su arıtma cihazları içeriğinde pek çok sistemden oluşmaktadır. Filtre sistemlerinin çalışmasıyla su arıtılarak kaliteli ve sağlıklı su üretilmiş olur. Kullanım alanına uygun boyutlarda cihaz kullanılması gerekir. Örneğin iş yerinin kullanıcı personel sayısına göre su haznesi büyüklüğü olan ve ona uygun filtre sistemini barındıran cihazlar tercih edilmelidir. Evlerde isteğe bağlı olarak tezgah üstü cihazlar ve ya sebil şeklinde cihazlar kullanılabilir. Tezgah üstü olan modeller ev hanımlarının çalışma sistemini kolaylaştırdığı için daha çok tercih edilmektedir. Aynı zamanda sıcak , soğuk ve ılık suyu aynı anda alabileceğiniz cihazlarda mutfak işlerinin daha hızlı olmasını sağlamaktadır.

Su Arıtma Cihazının Faydaları Nelerdir?

İnsan sağlığı açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Suyun filtreler aracığı ile ph değerleri yüksek oranlarda arıtılması aynı zamanda taze olarak anında ulaşılabilir olması sağlıklı suyu kolaylıkla sizlere sunar. Aynı zamanda ekonomik özelliğe sahip olması maliyetini de oldukça düşürmektedir.

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