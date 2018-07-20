Şuhut OSB’de ilk yatırımcıya tapusu verildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırımını tamamlayan ilk yatırımcıya tapusu teslim edildi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantı sonrasında, Şuhut OSB’de ilk yatırımcı ünvanını taşıyan yatırımcı yatırımını tamamlamasıyla birlikte tapu almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un özel ilgi göstererek daha fazla yatırımcı gelmesi için alt yapı ve üst yapı çalışmalarını hızlandırdığı Şuhut OSB il merkezine ve ilçe merkezine yakınlığı ile yatırımcının ilgisini çekiyor.

Konuyla alakalı kısa bir açıklamada bulunan Başkan Bozkurt, “Yatırımcılarımıza hayırlı, bereketli bol kazançlar diliyorum. İnşallah emekleri zayi olmaz, yatırım için ilçemiz Organize Sanayi Bölgesi’ni tercih etmelerinden dolayı ilçe halkımız adına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili sıfatıyla yatırımcıya tapusunu teslim eden Başkan Bozkurt’un yanında, OSB Müdürü Erol Ünsoy da hazır bulundu.