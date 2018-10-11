Suriye ortaklı 148 yeni şirket kuruldu

Ağustos 2018’de Suriye ortak sermayeli 148 şirket kurulurken, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 25,6 milyon TL oldu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği kurulan şirketler, yabancı ortak sermayeli kurulan şirketler ve Suriye ortak sermayeli kurulan şirketler bilgilerinin yer aldığı Suriye Sermayeli Şirketler bültenini açıkladı.

Suriye ortak sermayesi Temmuz 2018’e kıyasla yüzde 13 azaldı

Buna göre Ağustos 2018’de Suriye ortak sermayeli 148 şirket kurulurken, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 25,6 milyon TL oldu. Ağustos 2018’de Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Ağustos 2017’ye göre yüzde 105,6; Suriye ortak sermayesi ise yüzde 239,6 arttı. Temmuz 2018’e göre kıyaslandığında ise Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı yüzde 6,9; Suriye ortak sermayesi yüzde 13,3 azalış gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde Suriye ortak sermayeli bin 85 şirket kurulmuş olup, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 174,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Ocak - Ağustos 2017’ye göre yüzde 2; Suriye ortak sermayesi ise yüzde 4 azaldı.

Mersin ve Kilis’te kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin yarısından fazlası Suriye ortaklı Ağustos 2018’de yabancı ortak sermayeli kurulan bin 180 şirketin, 148’i (yüzde 12,5) Suriye ortak sermayeli olup yabancı ortak sermayesinin yüzde 8,6’sını oluşturdu.Ağustos 2018 itibariyle Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısının en yüksek olduğu illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul’u; Mersin ve Hatay takip etmektedir. Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında ise İstanbul ilk sırada yer alıyor.

Ağustos ayında Mersin ve Kilis’te kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin yarısından fazlası Suriye ortak sermayeli şirketlerdir. Suriye ortak sermayeli kurulan şirketlerin yabancı ortak sermayeli şirketler içindeki payı Mersin’de yüzde 58,5, Kilis’te yüzde 57,1 oldu.Sektör bazında incelendiğinde ise Suriye ortak sermayeli şirketlerin Ağustos 2018’de en çok ‘toptan ticaret’ sektöründe kurulduğu görüldü. Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında ise yine ‘toptan ticaret’ sektörü ilk sırada gelmekte.

Türkiye’de kurulan şirketlerin yüzde 16’sı yabancı ortak sermayeli Ağustos 2018 verilerine göre Türkiye genelinde toplam 7 bin 251 şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı Ağustos 2017’ye göre yüzde 26,3; Temmuz 2018’e göre yüzde 19,1 azalış gösterdi. Türkiye’de kurulan şirketlerin yüzde 16,3’ü yabancı ortak sermayeli şirketler oldu. Bu oran il bazında incelendiğinde ise yüzde 38,2 ile Hatay yabancı ortaklı kurulan şirket oranı en fazla olan iller arasında ilk sırada yer aldı. Hatay’ı; yüzde 36,8 ile Kilis, yüzde 33,3 ile Sinop ve yüzde 31,4 ile Mersin takip etti.

Ocak - Ağustos 2018 dönemine bakıldığında Türkiye genelinde toplam 83 bin 404 şirket kurulmuş olup Ocak - Ağustos 2017’ye göre yüzde 4,4 artış gösterdi. Ocak - Ağustos 2018 verilerine göre yabancı ortak sermayeli 8 bin 204 adet şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 2,5 milyar TL olup yüzde 77,3’ünü yabancı ortak sermayesi oluşturdu.

Yabancı ortak sermayeli kurulan şirketlerin sermayesinin yüzde 76’sını yabancı sermaye oluşturdu

Ağustos 2018 verilerine göre yabancı ortak sermayeli bin 180 adet şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 395,6 milyon TL olup yüzde 75,8’ini yabancı ortak sermayesi oluşturdu.

Yabancı ortak sermayesi, geçen aya kıyasla yüzde 20 azaldı

Ağustos 2018’de yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Ağustos 2017’ye kıyasla yüzde 83,2 artarken; Temmuz 2018’e göre yüzde 5,0 azalış gösterdi. Yabancı ortak sermayesi toplamı geçen yıla göre 155 milyon TL (yüzde 106,5) artarken; geçen aya göre 76 milyon TL (yüzde 20,2) azaldı.

Yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla İstanbul, Hatay ve Mersin’de artış gösterdi.Sektör bazında incelendiğinde en çok yabancı ortak sermayeli şirket ‘toptan ticaret’ sektöründe kurulurken; en fazla yabancı ortak sermayesi yine ‘toptan ticaret’ sektöründe gerçekleşti. Bu sektördeki toplam sermaye miktarı 130,4 milyon TL iken, toplam sermayenin yüzde 76,3’ünü yabancı ortak sermayesi oluşturdu.