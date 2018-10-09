EKONOMİ:
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09 Ekim 2018 Salı 17:03

Tarım sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa’da 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 11. Uluslarası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı.Tüyap Bursa Fuar alanında gerçekleştirilen 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık...

Tarım sektörünün kalbi Bursa'da atıyor
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Bursa’da 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 11. Uluslarası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı.

Tüyap Bursa Fuar alanında gerçekleştirilen 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 11. Uluslarası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’nda 365 firma yer aldı. Türk tarım sektörünün önemli buluşmalarından olan, Türkiye genelinde düzenlenen tarım fuarları arasında ikinci sırada yen alan fuarın açılışında konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Tohumculuk alanında gelişmemiz gerekiyor. Gübre ve ilaçta ana ham maddelerde dışa bağımlı olmamız gerekiyor. Burayı kırmamız gerekiyor. Bu üretilen ürünlerin teşvikinde nokta coğrafyalar belirlememiz gerekiyor. Her bölge her şeyi üretmemeli. Bursa domateste iyiyse domates üretmeli başka bir şey üretmemelidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinhur Aktaş, ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyledi. Aktaş, "Dünya’daki gelişmelerin Türkiye’ye yansıması var. Kasıtlı olarak yapanlar var. Ancak 81 milyonluk bir Türkiye var. Tarımla ilgili verimli topraklarımız ve bölgelerimiz var. Ancak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Babadan kalma tekniklerle tarım yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise "50’den fazla ülkeden, yurt içinden ise gerek kendi imkanları ile gerekse binden fazla otobüs organizasyonları ile 80 ilden gelmesi beklenen 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamasını hedefliyoruz. Açık sergileme alanında traktör ve biçerdöverler, 7 salondan oluşan kapalı alanda tohumdan sulama sistemlerine, hayvancılık ekipmanlarından tarımsal mekanizasyona, zirai ilaçlamadan gübreye kadar geniş ürün grubu yer alıyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, BTSO, KOSGEB ve Uludağ İhracatçı Birliği desteği ile fuar merkezinde bulunan Uludağ Konferans Salonu’nda, 10 Ekim Çarşamba günü 11.00 - 16.30 saatleri arasında, yurt dışından gelen iş adamları ile katılımcı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek" dedi.
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