EKONOMİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:07

Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 3,68 arttı

Tarım-ÜFE, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,59 artış gösterdi.

Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 3,68 arttı
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Tarım-ÜFE, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,59 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,59 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,96, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,95 artış, balıkçılıkta yüzde 2,63 azalış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,99, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,87 artış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 5,13 arttı

Alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 4,71, çeltik yüzde 4,50, lifli bitkiler yüzde 4,08, ve diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 3,62 artış, yağlı meyveler yüzde 2,07 azalış gösterdi. Eylül 2018’de endekste kapsanan 84 maddeden; 2 madde bu ay endekse girerken, 45 maddenin fiyatlarında artış, 32 maddenin fiyatlarında azalış, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.
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