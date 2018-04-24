Tarım ve hayvancılığın kalbi Burdur’da atacak

Antalya, Denizli, Muğla, Isparta’yı kapsayan 4. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı Burdur’da yapılacak. Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, tüm üreticileri fuara davet ederek "Burdur’un kendini gösterebileceği...

Antalya, Denizli, Muğla, Isparta’yı kapsayan 4. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı Burdur’da yapılacak. Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, tüm üreticileri fuara davet ederek "Burdur’un kendini gösterebileceği ve Burdurlu üreticilerimizin de kendilerine yenilik katabilecekleri bu fuar, burada yapılan en başarılı işlerden biridir" dedi.

Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 26-29 Nisan tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenecek. Büyük ve küçükbaş hayvanların sergileneceği fuar hem sektördeki yenilikleri gözler önüne serecek hem de çekişmeli yarışmalarla renklenecek. Ayrıca ziyaretçiler de sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Fuarda sektörün önde gelen firmaları, birlikler, kooperatifler stant açacak. Yurt içi ve yurt dışı alıcılarla buluşma olanağı yakalayacak.

"Bu fuar Teke Yöresi’ne has, hayvancılık odaklı"

Burdur’da tarımsal faaliyetlerin sigortası olarak görülen "aile çiftçiliği" modelinin en güzel örneklerinin yer aldığını söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Burdur İl Müdürü Oktay Darcan, "Bu fuar, Teke Yöresi’ne has, hayvancılık odaklı ve canlı hayvanlarla görsellik sunan bir fuar olarak kendi gelişimini halen olumlu yönde sürdürüyor. Bunu her yıl fuarımızı tekrar ziyaret etme isteği olan üreticilerimiz ve özellikle komşu illerin merakından anlayabiliyoruz" dedi.

"Dış pazarla tanışma fırsatı"

Fuarın hem ildeki üreticilerin güncel teknolojiyle buluştuğu bir merkez olduğunu hem de dış pazarlarla iletişim kurmalarına olanak tanıdığını ifade eden Darcan, "Özellikle grup halinde gelen katılımcıların fuar gezisi ile birlikte ilimiz hayvancılık tesislerini ziyaret etmek için bizlere ulaşmaları buradaki bilinçli katılım düzeyini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın her yıl heyecanla beklenen bir faaliyet haline geldiğinin altını çizen Darcan, fuara desteklerinin süreceğini ifade ederek "Dünyanın tüketim toplumuna dönüştüğü son yıllarda, üretim yapan her kişi ve kuruluşun sonuna kadar desteklenmesi gereken bir noktadayız. Dolayısı ile bu fuarın üretici ile sanayicinin buluştuğu, birim alandan daha fazla verim için teknolojinin tanıtıldığı, ikili ilişkiler ile iletişimin arttığı ve sektör aktörlerinin birbirine destek verdiği bir ortam olmasını diliyor, tüm tarım camiasına bereketli ve bol kazançlı sezonlar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Burdur en iyisini hak ediyor"

GL Platform Fuar Genel Müdürü Gül Ceylan da Türkiye’nin değişik kentlerinde tarım ve hayvancılık fuarlarına ev sahipliği yaptıklarını, Burdur’daki heyecanın ise diğerlerinden farklı olduğunu belirtti. Ceylan, "Bu heyecanın altında yatan en önemli neden Teke Yöresi üreticisinin yüksek bilinçli olmasında yatıyor. Burdur üreticisi yaptığı işi sevgiyle yapıyor. Burdur üreticisi fedakarca çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Bu yüzden tüm desteklerin en iyisini hak ediyor. Biz de GL Platform olarak fuarımızı bu bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. Amacımız en iyisini yapmak, üreticimize katkıda bulunmak" dedi.