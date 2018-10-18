18 Ekim 2018 Perşembe 10:08

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fındık fiyatlarını üreticilerimizin lehine korumak için TMO’nun elindeki fındık stoklarını 2018 yılı sonuna kadar satışa açmayacağımızı duyurmuştuk. Ancak bu açıklamadan yola çıkarak hemen Ocak ayında fındık s

IHAAW100827-EKO/18-10-2018 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fındık fiyatlarını üreticilerimizin lehine korumak için TMO’nun elindeki fındık stoklarını 2018 yılı sonuna kadar satışa açmayacağımızı duyurmuştuk. Ancak bu açıklamadan yola çıkarak hemen Ocak ayında fındık stokları satışa açılacakmış gibi spekülasyonlar yapılmaya başlandı" dedi. 18.10.2018 10:08:27 TSI NNNN