Taşkent’te Orta Asya Ticaret Forumu başladı

Özbekistan’da 27 ülkeden iş dünyası ve devlet kurumları temsilcilerinin katılımıyla 8’inci Orta Asya Ticaret Forumu başladı.Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı ve Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) organizatörlüğünde...

Özbekistan’da 27 ülkeden iş dünyası ve devlet kurumları temsilcilerinin katılımıyla 8’inci Orta Asya Ticaret Forumu başladı.

Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı ve Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) organizatörlüğünde 8’inci Orta Asya Ticaret Forumu başladı. Orta Asya ülkeleri ve ABD ortaklığındaki zirve, bölgesel ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve Orta Asya ülkelerinin dünya pazarına daha geniş açılımını desteklemeyi hedefliyor. Açılış töreninde konuşan ABD geçici Taşkent Büyükelçisi Alan Meltzer, “Bugünkü Forum gibi etkinlikler, uluslararası ticari ilişkileri arttırma, ticari fikir alışverişi ve yeni pazarları keşfetme açısından Orta Asya ülkeleri için önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Ticaret ve Yatırım gelişimindeki yeni ufuklar” temasıyla binden fazla katılımcıyla gerçekleşmekte olan Forum kapsamında açılan fuarda bölge ülkelerinde otomotiv, turizm, enformasyon teknolojileri, tarım, gıda, makina sanayii gibi alanlarda faaliyet gösteren 100’den fazla şirketin ürünleri sergileniyor.