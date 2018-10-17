EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:43

Taşkent’te Orta Asya Ticaret Forumu başladı

Özbekistan’da 27 ülkeden iş dünyası ve devlet kurumları temsilcilerinin katılımıyla 8’inci Orta Asya Ticaret Forumu başladı.Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı ve Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) organizatörlüğünde...

Taşkent'te Orta Asya Ticaret Forumu başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Özbekistan’da 27 ülkeden iş dünyası ve devlet kurumları temsilcilerinin katılımıyla 8’inci Orta Asya Ticaret Forumu başladı.

Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı ve Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) organizatörlüğünde 8’inci Orta Asya Ticaret Forumu başladı. Orta Asya ülkeleri ve ABD ortaklığındaki zirve, bölgesel ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve Orta Asya ülkelerinin dünya pazarına daha geniş açılımını desteklemeyi hedefliyor. Açılış töreninde konuşan ABD geçici Taşkent Büyükelçisi Alan Meltzer, “Bugünkü Forum gibi etkinlikler, uluslararası ticari ilişkileri arttırma, ticari fikir alışverişi ve yeni pazarları keşfetme açısından Orta Asya ülkeleri için önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Ticaret ve Yatırım gelişimindeki yeni ufuklar” temasıyla binden fazla katılımcıyla gerçekleşmekte olan Forum kapsamında açılan fuarda bölge ülkelerinde otomotiv, turizm, enformasyon teknolojileri, tarım, gıda, makina sanayii gibi alanlarda faaliyet gösteren 100’den fazla şirketin ürünleri sergileniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku