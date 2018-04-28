TAV, 2018 ilk çeyreğinde 28 milyon yolcuya hizmet verdi

Türkiye’nin havalimanı işletmeciliğindeki küresel markası TAV Havalimanları’nın 2018’in ilk çeyreğinde hizmet verdiği yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 23 artarak 28 milyona ulaştı. Şirket aynı dönemde cirosunu yüzde 10 artırarak 248 milyon avroya yükseltti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "2017 yılında yaşadığımız kuvvetli toparlanma, 2018 yılında da devam ediyor. 2018’in ilk çeyreğinde hizmet verdiğimiz toplam yolcu sayısında yüzde 23’lük bir artış yaşadık. Bu çeyrek, portföyümüzdeki tüm havalimanları için oldukça kuvvetli geçti. İlk çeyrekte kombine ciromuzun 80 milyon avrosunu (yüzde 20’sini) yurt dışındaki faaliyetlerimizden elde ettik. Faaliyetlerdeki güçlü performans ve maliyet kontrolü konusundaki hassasiyetimiz nedeniyle konsolide ciro yüzde 10, faiz, amortisman, vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 25 arttı. Türk lirasının değer kaybı ve avronun ABD dolarına karşı değer kazanması nedeniyle ciro artışı yolcu artışının altında kaldı" diye konuştu.

Yüksek faaliyet performansının kur farkı zararları nedeni ile net kara yansımadığını söyleyen Şener, "Türkiye’de havalimanı işletmeciliğinde beş havalimanında yer almamıza rağmen, operasyonel olarak hizmet şirketlerimizle beraber yurt dışında 18 farklı ülke dahil olmak üzere toplam 77 havalimanında faaliyet gösteriyoruz.

Tüm hizmet şirketlerimizin oldukça iyi performans gösterdiği bu çeyrekte TAV İşletme Hizmetleri küresel bir yolcu salonu işletmecisi haline geldi. Bu niş alanda katma değer yaratmayı ve en iyi uygulamaları tanımlamayı sürdüreceğiz. Frankfurt, Zürih, Kopenhag ve Muskat’ta yolcu salonları açtığımız bu çeyrekte aynı zamanda Muskat Havalimanı’nın yiyecek içecek faaliyetlerini de devraldık. Kuşkusuz bu çeyreğin en önemli gelişmesi 360 milyon avro karşılığında Antalya Havalimanı’nın yüzde 50 hissesini IC-Içtaş’tan almak için imzaladığımız sözleşmeydi. Bu işlemin kapanmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı’nın FAVÖK’ünün yaklaşık yüzde 25’ini telafi etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Şener açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlk çeyrekte kârımızın yüzde 50’sini dağıtıp, yüzde 50’sini büyümeye ayırdığımız akıllı büyüme stratejimiz doğrultusunda 406 milyon TL tutarında nakit temettü dağıttık. Bunun yanı sıra TAV Havalimanları Holding olarak, 2017 yılında SGK, vergi ve kira olarak devlete toplam 2 milyar TL ödeme gerçekleştirdik.

Hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza Türkiye’nin havalimanı işletmeciliğindeki küresel markasına olan değeri ölçülemez katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum."