EKONOMİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:05

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos’ta arttı

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos’ta 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos'ta arttı
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Tavuk yumurtası üretimi Ağustos’ta 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kruumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 93 milyon, kesilen hindi sayısı ise 530 bin adet oldu

Kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 17,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azaldı. Ağustos ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 16,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

Tavuk eti üretimi 161 bin 989 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 443 ton olarak gerçekleşti

Tavuk eti üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 17,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Ağustos ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 25,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı.
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