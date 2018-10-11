TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Koçer’den enflasyonla milli mücadele çağrısı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı’nı ve alınan ekonomik tedbirleri değerlendirerek, enflasyonla milli mücadele için çağrıda bulundu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ekonomik istikrarın ve kalkınmanın sürmesi için özel sektör ve kamu ayırımı olmaksızın toplumun tüm kesimlerinin el ele vermesinin zorunlu olduğunu belirtti. Döviz piyasalarında yaşanan hareketliliğin beraberinde getirdiği enflasyon ile mücadele kapsamında açıklanan yeni programa da dikkat çeken Koçer, "Program içerisinde elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yıl sonuna kadar fiyat artışı yapılmaması kararından, Ağustos ayı sonrasında alınan kredilerin faiz oranlarında indirim yapılacak olmasına kadar biz dizi önlem var. Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler kadar enflasyon ile mücadelede herkesin ortak bir irade sergilemesi son derece önemli" dedi.

"Kararlı mücadele başarıyı getirecek"

Programa şu ana kadarki desteklerin de çok olumlu olduğunu vurgulayan Koçer, "Açıklanan programa şu ana kadar gösterilen olumlu tepkiler ile büyük mağaza ve şirket gruplarının verdiği desteği anlamlı buluyorum. İş dünyamız bu programa sahip çıktı. Fiyatların da indirim yaparak enflasyonla mücadelede taşın altına elini sokan herkese teşekkür ediyorum. Burada gösterilecek olan kararlılık bize enflasyon ile mücadelede başarıyı getirecektir. Alınan tüm finansal tedbirler kadar üretimin, yerli üretimin ve katma değerli üretimin önemi yüksek. Bunu desteklemek adına çok önemli adımlar atıldı" şeklinde konuştu.

Yerli üretime destek

Yerli ve katma değerli üretimi desteklemek amacıyla atılan adımları da değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, "Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda Cumhurbaşkanlığı kararı ile bugün yeni değişiklikler yapıldı. Buna göre, bu kapsamda sağlanacak kefalette, işletme kredilerinin vadesi en az altı ay ve anapara ödemesiz dönemi en çok bir yıl olmak üzere en çok beş yıl olacak. KOBİ’ler için en çok 25 milyon lira, KOBİ olmayanlar için 200 milyon lira olmak üzere kefalet limiti belirlenecek. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin bir yıllık tahakkuk süresine ihtiyaç duyulması durumunda, bir ay eklenecek. Kefalet verilen kredilerin yeniden vadelendirilmesi ya da yapılandırılması durumunda, belirlenen bu sürelerin aşılması halinde süreye 36 ay eklenebilecek. İşletme kredilerinde 96 ayı, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapılabilecek, kredi vadesi değiştirilebilecek" ifadelerine yer verdi

Enflasyonla milli mücadele çağrısı

Enflasyonla milli mücadele için çağrıda bulunan Koçer, "Enflasyonla mücadelede devletimiz ve milletimiz el ele vermiş özel sektörümüz devlete gereken desteği sergilemiştir. Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek için çıkılan bu yolda enflasyonla mücadele için sergilen milli dayanışmanın süreceğine ve başaracağımıza olan inancım tamdır. Biz geçmişte bu birlik ve beraberliği pek çok kez göstermiş ve başarmış bir ülkeyiz. Enflasyonla ve diğer her türlü ekonomik mücadelede iş dünyamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı her bir vatandaşımızı birlik olmaya, ortaya çıkan bu dayanışmayı daha ileriye taşımaya davet ediyorum" diye konuştu.