TCMB Başkanı Çetinkaya: “Cari işlemler açığı daralmayı sürdürecek”

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Ağustos ayında cari işlemler açığında yaşanan daralmanın süreceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Murat Çetinkaya’nın IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantısı için Bali’de yaptığı sunumu yayımladı.TCMB Başkanı Çetinkaya, sunumunda cari işlemler açığının daralmaya devam edeceğini kaydetti.

Elde edilen son verilerin dış dengede keskin bir iyileşme trendini gösterdiğini vurgulayan Çetinkaya, "Cari işlemler açığı daralmaya devam edecek. Turizm gelirleri güçlü sıçrama gösterdi. Dış borç çevirme rasyoları istikrarlı seyrini sürdürdü" şeklinde açıklamada bulundu.

“MB fiyat istikrarı sağlamak için elindeki tüm araçları kullanacak”

TL’deki değer kaybının enflasyonist baskıları artırdığına dikkat çeken Çetinkaya, "Talep koşullarının enflasyonda yukarı yönlü riskleri sınırlaması bekleniyor. Fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma uygulandı. Kredi büyümesi yavaşlamaya devam etti" dedi. Çetinkaya Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini kaydetti. .