TCMB Başkanı Çetinkaya: “Sadeleşme yönünde nihai adım önümüzdeki dönemde atılacak”

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, “Enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası 8,4 olmak üzere yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında, 2019 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6,5 olmak üzere yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında gerçekleşeceğini...

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, “Enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası 8,4 olmak üzere yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında, 2019 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6,5 olmak üzere yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Çetinkaya, toplantının soru-cevap bölümünde yaptığı açıklamada sadeleşme yönünde nihai adımların önümüzdeki dönemde atılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Enflasyon Raporu 2018-2 Bilgilendirme Toplantısında 2018 ve 2019 yılı için enflasyon tahminlerini açıkladı. TCMB Başkanı Çetinkaya, “Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, 2018 yılsonunda yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. 2019 yılsonu için tahminimiz yüzde 6,5 düzeyinde. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, Enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası 8,4 olmak üzere yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında, 2019 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6,5 olmak üzere yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Enflasyon güncellemesinde petrol ve döviz kuru kaynaklı gelişmeler 0,4 puan etkili oldu

Daha önce açıkladıkları enflasyon raporunu 0,5 puan olarak güncellediklerini belirten TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, söz konusu güncellemede etkili olan gelişmeleri aktararak, “Ocak Enflasyon Raporu’nda yüzde 7,9 olarak açıkladığımız 2018 yılsonu enflasyon tahminini 0,5 puan güncelleyerek yüzde 8,4’e yükselttik. Bu güncellemenin 0,4 puanı petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımını yukarı çekmemizden kaynaklanıyor. Ayrıca, yurt içi talebin gücünü korumasına bağlı olarak bir önceki rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellediğimiz çıktı açığı ise 2018 enflasyon yılsonu tahminini 0,1 puan artırdı. Diğer taraftan, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği bir görünüm altında 2019 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 6,5 olarak koruduk” diye konuştu.

“Enflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesi beklenmektedir”

Başkan Murat Çetinkaya, para politikası kararları ve tedbirlerinin etkisiyle enflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesini beklediklerini söyledi. Başkan Çetinkaya, şöyle konuştu:

“Baz etkisinin yanı sıra döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin gecikmeli yansımalarına bağlı olarak yıllık tüketici enflasyonunda kısa vadede dalgalanma oluşabileceği öngörülmekte ve risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Para politikası kararları ve tedbirlerin etkisiyle enflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesi beklenmektedir. Ülke risk priminde küresel ve yurt içi gelişmeler kaynaklı ilave bir artış olmadığı varsayımı altında, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürülmesinin yanı sıra iktisadi faaliyet ve kredi büyümesinin daha ılımlı bir büyüme patikasına yakınsaması 2018 yılında enflasyondaki düşüş sürecini destekleyecek. Bu dönemde, para ve maliye politikaları arasında güçlü bir şekilde devam edecek eşgüdüm dahilinde vergi ve yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının da enflasyondaki düşüşe destek verecek şekilde belirlenmesi büyük önem taşımakta.”

“2018 Ham petrol fiyat tahmini 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına yükselttik”

Murat Çetinkaya, petrol fiyatları varsayımını 2018 yılı için 66 dolardan 68 dolara yükselttiklerini kaydetti. Başkan Çetinkaya, “Yakın dönemde ham petrol fiyatlarında gerçekleşen artışlar vadeli piyasalardaki fiyatları da yukarı çekti. Bu nedenle petrol fiyatları varsayımını, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükselttik “ şeklinde konuştu.

“2018 ve 2019 Gıda enflasyonu tahminimizi yüzde 7 olarak belirledik”

TCMB Başkanı Çetinkaya, 2018 ve 2019 yılı gıda enflasyonu tahminlerini yüzde 7 olarak belirlediklerini vurgulayarak, “Birinci çeyrek sonunda yüzde 10,4 düzeyine düşen gıda enflasyonu, yüzde 10,3 olan Ocak Enflasyon Raporu tahminlerine oldukça yakın gerçekleşti. Gıda Komitesi gündemindeki tedbirleri de dikkate alarak, gıda enflasyonu varsayımımızı 2018 ve 2019 yılsonu için yüzde 7 olarak korumuş bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapmaya karar verdik”

Enflasyona ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla Nisan ayındaki toplantıda ilave bir parasal sıkılaştırma yapmaya karar verdiklerini belirten Başkan Murat Çetinkaya, “Fiyatlama davranışlarına dair risklerin devam etmesi nedeniyle para politikası duruşunu 2017 yılının son çeyreğinde kademeli olarak sıkılaştırdık. Öncelikle, Kasım ayında Türk lirası ve döviz likiditesine dair önlemler aldık. Sonrasında, Aralık ayındaki PPK toplantısında faiz artışı gerçekleştirirken, Ocak ve Mart aylarındaki PPK toplantılarında da enflasyon görünümde kalıcı bir iyileşme oluncaya kadar sıkı para politikası duruşunu koruyacağımızı ve gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaşmaya gidebileceğimizi duyurduk. Nisan ayındaki toplantıda ise, enflasyona ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapmaya karar verdik. Bu doğrultuda, GLP borç verme oranı yüzde 12,75’ten yüzde 13,50’ye yükseltildi. Sistemin fonlama ihtiyacı Kasım ayından itibaren tamamen GLP’den sağlanıyor ve dolayısıyla piyasadaki gecelik repo faiz oranları GLP borç verme oranı seviyesinde oluşuyor” diye konuştu.

“Sadeleşme yönünde nihai adım önümüzdeki dönemde atılacak”

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, sadeleşme yönünde nihai adımların önümüzdeki dönemde atılacağını söyledi. Başkan Murat Çetinkaya, “Para politikası duruşunun ölçülmesine dair belirsizlik neredeyse tamamen ortadan kalktı. Temel hedefimiz burada nihai adımı da atabilmek yani sadeleştirmeyle ilgili bizim hedefimiz ve planımız devam ediyor. Son kurul toplantısında teknik birimler tarafından sadeleşme sürecinin nihai aşaması ve yeni operasyonel çerçeveye dair sunumlar kurulda yapıldı. bu anlamda bu nihai adıma yakın olduğumuzu düşünüyorum. Kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde nihai adım önümüzdeki dönemde atılacak. Buraya çok uzak değiliz” dedi.

“ÖTV adımları bugüne kadar destekleyici oldu”

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) adımlarının destekleyici olduğunu da sözlerine ekleyen TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, “Biz bugüne kadar atılan adımların destekleyici olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde kararların da bu yönde şekillenme ihtimali var ama spesifik kalem bazında açıkçası bir şey söylemek istemem bu elbette genel mali çerçevede yapılabilecek değerlendirmeler sonunda şekillenebilir. Ancak genel yaklaşımın iletişimi de yapıldığı için rahatlıkla söyleyebilirim; dezenflasyon sürecine ve bizim çabalarımıza destek verecek şekilde fiyatlamaların şekillenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.