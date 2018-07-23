Teknik Eğitim Mezunları mühendislik tamamlama eğitiminde 5 bin kontenjan bekliyor

TEMUDER, 2018 yılında ALES ile öğrenci kabul edecek olan Mühendislik Tamamlama Eğitimi için en az 5 bin kontenjan talep eden dilekçelerini yazılı olarak Yükseköğretim Kurulu’na iletildiğini açıkladı.

TEMUDER, 2018 yılında ALES ile öğrenci kabul edecek olan Mühendislik Tamamlama Eğitimi için en az 5 bin kontenjan talep eden dilekçelerini yazılı olarak Yükseköğretim Kurulu’na iletildiğini açıkladı.

Teknik Eğitim Mezunları ve Mühendisleri Derneği (TEMUDER), yaptığı yazılı açıklama ile sayıları 70 bini bulan Teknik Eğitim mezunlarının talepleri doğrultusunda 2018 yılında ‘Mühendislik Tamamlama’ eğitimi kontenjanlarının artırılarak en az 5 bin ve üzeri olması gerektiği kaydedildi.

TEMUDER’in yaptığı yazılı açıklamada, 2018 Mühendislik Tamamlama eğitimi kontenjanlarının artırılması gerektiğine vurgu yapıldı. En az 5 bin kontenjan talep eden dilekçenin Yükseköğretim Kurulu’na iletildiğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Teknik Eğitim Mezunları ve Mühendisleri Derneği (TEMUDER) olarak sayıları 70 bini bulan Teknik Eğitim mezunlarının talepleri doğrultusunda 2018 yılında "Mühendislik Tamamlama" eğitimi kontenjanlarının 2017 yılında verilen 3 bin kontenjan baz alınarak ve arttırılarak en az 5 bin ve üzeri olmalıdır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehir olan aday öğrenci sayılarının fazla olduğu illerde kontenjanların miktarının artırılmasının ve Türkiye geneli Mühendislik Fakültesi olan tüm üniversitelerde kontenjan verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca Eğitimde eşitlik ilkesine dayanarak Vakıf Üniversitelerinin "Mühendislik Tamamlama" eğitimine dahil edilmesini talep etmekteyiz. Vakıf Üniversitelerinin sürece dahil edilmesi kontenjanların artmasını sağlayacak aynı zamanda fiziki koşulları elverişli olmayan Teknik Eğitim mezunlarının bulundukları şehirlerde eğitim alma şansı elde etmiş olacaktır. Bunun yanında ÖSYM’nin lisans ve lisansüstü eğitimi ile ilgili yapmış olduğu tüm sınavlarda ek yerleştirme hakkı verilmektedir. Buna istinaden "Mühendislik Tamamlama" eğitiminde de Ek Yerleştirme Hakkı getirilmeli, boş kalan kontenjanlar ek yerleştirme ile doldurularak eğitim sürecinin hızlandırılması sağlanmalıdır. TEMUDER olarak taleplerimizi yazılı olarak Yükseköğretim Kurulu’na iletmiş bulunmaktayız. Dernek olarak bundan sonraki yıllarda 3795 Sayılı Kanunun Teknik Eğitim mezunlarına vermiş olduğu kanuni hakların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

3795 Sayılı Kanunun uygulanmaya başlamasında ve katsayı sorunun ortadan kaldırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, eski YÖK başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya, milletvekillerine, bürokratlara ve meslektaşlarımıza en içten duygularımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2018 Mühendislik Tamamlama eğitimi kontenjanlarının artırılmasında desteklerini beklemekteyiz. Sanayimizin ve ekonomimizin güçlenmesinde, üretimin ve ihracatın istenilen seviyelere ulaşmasında piyasada kendini ispat etmiş Teknik Eğitim mezunu meslektaşlarımızın önündeki engeller kaldırıldığında yükseliş ve büyümenin kaçınılmaz olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda Mesleki Ve Teknik Eğitimin gelişmesi, kalitesinin artırılması ve üretime dönüşmesi noktalarında üzerimize düşen görevleri yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz.”