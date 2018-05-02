Teknosa’dan Ege’ye 1 günde 2 mağaza

İzmir’deki 16’ncı, Manisa’daki 6’ncı mağazasını hizmete sokan Teknosa, yeni mağazalarında akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerin...

İzmir’deki 16’ncı, Manisa’daki 6’ncı mağazasını hizmete sokan Teknosa, yeni mağazalarında akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sundu.

’Herkes için Teknoloji’ sloganıyla mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, toplam 150 metrekare alana sahip Çiğli Kipa mağazasıyla İzmir’deki 16’ncı mağazasını ve 187 metrekarelik Salihli Kipa’daki mağazasıyla da Manisa’daki 6’ncı mağazasını Egeliler ile buluşturdu.

2018 yılında omnichannel yatırımlarını güçlendirerek büyümesini sürdüren Teknosa, açtığı bu mağazalarla Türkiye’nin dört bir yanındaki toplam mağaza sayısını 207’ye çıkardı.