EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:58

Teknosa’dan Ege’ye 1 günde 2 mağaza

İzmir’deki 16’ncı, Manisa’daki 6’ncı mağazasını hizmete sokan Teknosa, yeni mağazalarında akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerin...

Teknosa'dan Ege'ye 1 günde 2 mağaza
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmir’deki 16’ncı, Manisa’daki 6’ncı mağazasını hizmete sokan Teknosa, yeni mağazalarında akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sundu.

’Herkes için Teknoloji’ sloganıyla mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, toplam 150 metrekare alana sahip Çiğli Kipa mağazasıyla İzmir’deki 16’ncı mağazasını ve 187 metrekarelik Salihli Kipa’daki mağazasıyla da Manisa’daki 6’ncı mağazasını Egeliler ile buluşturdu.

2018 yılında omnichannel yatırımlarını güçlendirerek büyümesini sürdüren Teknosa, açtığı bu mağazalarla Türkiye’nin dört bir yanındaki toplam mağaza sayısını 207’ye çıkardı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku