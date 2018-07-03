Temizlik kağıdı üreticileri, Tissue World İstanbul’da buluşuyor

Temizlik kağıdı sektörünün uluslararası buluşma noktalarından Tissue World İstanbul, 4-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Dünyanın büyük fuar organizatörlerinden UBM, temizlik kağıdı sektörünün uluslararası çapta buluşma noktalarından olan Tissue World’ün İstanbul ayağını bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. 2014 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen Tissue World İstanbul’un, oluşturduğu bölgesel iş ağı ile Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Doğu Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bölgede temizlik kağıdı sektörü açısından kritik bir öneme sahip olduğu bildirildi. 2016’da 65 ülkeden bin 600’ün üzerinde sektör profesyonelini ağırlayarak bölgesel güçlerden biri olduğunu açıklandı. Bu yıl ek olarak fuarda hijyen alanında ’non-woven’ (ıslak mendil, bebek bezi) üretimi yapan makine tedarikçileri de yer alacağı, böylece ziyaretçi sayısında yüzde 30 oranında bir artış yakalanması ve katılımcılara çok daha zengin bir içerik sunulması hedeflendiği açıklandı.

Fuarın en önemli hedefinin temizlik kağıdı sektörünün gelişimine hizmet etmek olduğuna değinen UBM İstanbul Marka Direktörü Esin Aslıhan "Her geçen yıl yeni yatırımlarla büyüyen ve istihdam oranı artan Türkiye temizlik kağıdı sektörü, ihracatını son 7 yılda 1,5 katına çıkarmayı başardı. Bu başarının yeni iş fırsatları ve daha geniş bir iş ağı ile desteklenmesi ile hem sektörümüzün hem de ülkemizin gelişimine hizmet etmeyi hedefliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Hayat Kimya Global Temizlik Kağıtları Üretim Direktörü Lüfti Aydın fuar hakkında şöyle konuştu: "Hızlı tüketim sektörünün globalleşen oyuncularından biri olarak hijyen, ev bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinde 12 markamızla 9 ülkede 8 bine yakın çalışanımızla yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şirket olarak 12 sene önce Türkiye’den başlayan temizlik kağıtları yolculuğumuzda markalarımızla Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük kağıt üreticisi haline geldik. Herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak en inovatif ürünlerimizi 100’e yakın ülkedeki tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu prensibimizle 12 yıldır, yüzde 100 selüloz ve kimyasal beyazlatıcı kullanmadan ürettiğimiz yüksek kaliteli ürünleri Rusya’dan Pakistan’a bulunduğumuz tüm ülkelere götürüyoruz. Fuar, temizlik kağıdı üreticilerini ve bu alandaki profesyonelleri buluşturarak tüm paydaşlarımızla görüşmemize, yeniliklerimizi, teknolojilerimizi aktarmamıza, ilham olacak yeni işbirlikleri için imkan sağlıyor. Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük kağıt üreticisi olarak fuarın ana sponsorları arasında yer almaktan kıvanç duyuyoruz’’.

Temizlik kağıtları, bebek bakım, kişisel bakım, ev bakım ve ev dışı temizlik kategorileri altında birçok markayı bünyesinde barındıran Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin fuarda yer alacağı bildirildi. Şirketin, öncelikli olan Kafkasya ve Orta Asya’nın yanı sıra Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ağırlıklı olmak üzere yeni hedef pazarlara odaklandığı belirtildi. Bu kapsamda sektörün bölgesel buluşma platformu olan fuarda şirket, geniş bir yelpazede sunduğu yarı ürün portföyünün yanı sıra, bitmiş ürün tarafında üst segmentteki ürünlerini fuarda ziyaretçilerini beğenisine sunacağı açıklandı.

Fuarın sektör beklentilerini karşılamaya hazır olduğuna inandıklarını belirten Lila Grubu Genel Müdürü Alp Öğücü; "Şirket olarak 68 ülkeye ihracat yapıyoruz ve fuarın Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi hedef pazarlarımıza hitap etmesi de bu platformda yer almamızın temel nedenlerinden biri. Bu yıl küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle hammadde kaynaklarında yaşanması muhtemel darboğaz ve endüstriyel sermaye gelişimi gibi kritik konuları masaya yatıracağımız fuarın beklentilerimizi karşılayacağına inanıyorum" dedi.