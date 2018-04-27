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27 Nisan 2018 Cuma 11:54

Terörün temizlendiği Kato Dağı’nda petrol aranmaya başlandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve yıllarca teröristlerin üs olarak kullandığı Kato Dağına yapılan operasyonlarla terör unsurları tamamen temizlenirken, terörden arındırılan bölgede petrol arama çalışmaları başlatılacağı...

Terörün temizlendiği Kato Dağı'nda petrol aranmaya başlandı
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve yıllarca teröristlerin üs olarak kullandığı Kato Dağına yapılan operasyonlarla terör unsurları tamamen temizlenirken, terörden arındırılan bölgede petrol arama çalışmaları başlatılacağı bildirildi. Petrol arama ekipleri inceleme çalışmaları başlatmak için uzun bir araçlık konvoyla Beytüşşebap ilçesine geldi.

Kato Dağı feraşin bölgesinde petrol olabilme ihtimali üzerine yetkililer harekete geçti. Terörden arındırılan bölgede inceleme yapmak üzere yola çıkan ekipler, Beytüşşebap ilçesine ulaştı. Beytüşşebap ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağında petrol olabilme ihtimali üzerine 100 araçlık ekip ilçeye geldi. Teröristlerin ’girilemez’ dediği Kato Dağında güvenlik sağlandıktan sonra petrol arama çalışmaları hız kazandı. İlçeye gelen ekiplerin bölgede yapacakları çalışmaların ardından rapor hazırlayacakları ve bu raporlar doğrultusunda petrol bulunması halinde çalışmalara hız verileceği bildirildi.
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