Tesis Yerleşim Planlama

Tek Kaynaktan Proje Desteği

İster yeni bir fabrika kuruyor, ister mevcut bir tesisi iyileştiriyor olun; etkisi milyonlarca lira olacak karmaşık yatırım kararları ile sürekli karşılaşacaksınız. Lojistik, üretim ve inşaat bilgisine sahip tek bir uzman firmadan yerleşim planlama hizmeti almak sürecin organize ve verimli tamamlanmasını sağlar. Çok sayıda fabrika projesi tamamlamış olan Dijitalis, projenizin zamanında ve bütçesinin altında tamamlanmasında size destek olur. Bu tecrübe ile tesisin operasyonel tasarımının her zaman birinci öncelik olduğundan ve diğer tasarım görevlerinin ana önceliğe entegre edildiğinden emin olursunuz.

İhtiyaçlarınıza Terzi Usülü Karşılık

Tarafsız bir danışmanlık firması olan Dijitalis mimarlık, inşaat ve taahhütlük firmalarından bağımsız çalışır. Sizlerle beraber ihtiyacınızı en üst düzeyde karşılayacak tasarıma ulaştıktan sonra her bir alt iş için doğru tedarikçilerin seçilmesinde size ihale ve hakkediş desteği sağlarız. Bu sayede tasarımdan devreye almaya kadar pürüzsüz bir proje yönetimi ile ihtiyaçlarınız karşılanır.

Analitik Tasarım Yöntemi

Yerleşim planlama sırasında Dijitalis sektörün en ileri 3D tasarım, simülasyon ve optimizasyon araçlarını kullanır. Tesis planlama makro ve mikro seviyede, bir bütün olarak yapılır. Tesis planlama sırasında mevcut süreçlerinizi destekleyebilecek yalın imalat, metod iyileştirmeleri, yeni otomasyon fikirleri denenir ve işe yarayacak olanlar tasarımın içine dahil edilir. Bu sayede;

Üretim kaynakları, işgücü, fabrika alan ve yüksekliğini en verimli şekilde kullanan,

Yatırım ve işletme maliyetlerini minimize eden,

Üretimi destekleyen tüm lojistik ve bakım faaliyetlerini basitleştiren,

İş emniyeti ve çalışan sağlığına önem veren,

Enerji sarfiyatı düşük ve çevre dostu,

Bir fabrika kuracağınızdan emin olmanızı sağlarız.

Yeni Fabrikanın Daha Yalın Olması

Yerleşim planlaması sırasında detaylı bir süreç analizi yaparak tüm üretim süreçleri boyunca optimum bir fayda/maliyet oranına ulaşmanızı hedefleriz. Süreç ve metod geliştirme uzmanlarımız farklı üretim yöntemleri ve otomasyon seçeneklerini geliştirir ve kıyaslamalı olarak karar vermeniz için önünüze getirir. Talebiniz üzerine bu başlıkta yapacağımız ilave çalışmalar ile aşağıdaki faydaların yerleşim planına entegre edilmesini sağlarız;

Baştan sonra yalın bir üretim akışı,

Üretim hatlarında yüksek OEE performansının sağlanması,

Ergonomik çalışma istasyonları,

Ekonomik ve verimli bir değer akış haritası,

Daha kısa ayar duruşları,

Optimum lot büyüklükleri ile çalışma,

Esnek montaj ve besleme hatlarının tasarımı,

Bu sayede yeni yerleşime artan verim, düşen maliyet ve kısalan üretim süreleri ile geçersiniz.

Etkili Bir Fabrika Lojistiği

Yerleşim planlaması sırasında detaylı bir malzeme akış analizi yaparak hammadde girişinden ürün sevkiyatına kadar tüm iç lojistik hareketleri inceleriz. Üretimi destekleyecek bir fabrika lojistiği altyapısının tasarlanması ve yerleşim planlamaya dahil edilmesi son derece önemlidir. Gereksiz ve mükerrer taşımalar, koridorlarda forklift yoğunluğu, yüksek endirekt iş gücü kullanımı, iş güvenliği risklerini azaltmak için bütün fırsatlar teşhis edilir. Talebiniz üzerine bu başlıkta yapacağımız ilave çalışmalar ile aşağıdaki faydaların yerleşim planına entegre edilmesini sağlarız;

Taşıma arabası ve konteyner tasarımları (küçük ürün taşıma için KLT kutuları, palet ve kutu taşıma biçimlerine karar verilmesi, uygun miktarda malzemenin zarar görmeden aktarımı vs.)

Depolama ve malzeme akışı için doğru elleçleme (farklı forklift, transpalet, milkrun, AGV, konveyör sistemlerinin analizi) ve doğru stoklama (raf, tahrikli ve tahriksiz akış rafları, dikey depolama ve ASRS sistemlerinin analizi) tercihlerinin yapılması

Mal kabul ve sevkiyat alanlarının tasarımı ve yol bağlantılarının çalışılması (fabrika arazisi yerleşim tasarımına destek verilmesi, araç manevra alanlarının ve trafik akışının düzenlenmesi)

Bu sayede yeni yerleşimde akıllı ve şeffaf bir malzeme akışına, depo ve üretim alanlarında ekonomik elleçleme sistemlerine sahip olursunuz.

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Kaynak : https://dijitalis.com/tesis-yerlesim-planlama/

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