27 Nisan 2018 Cuma 11:31

TESK Genel Başkanı Palandöken: “365 gün israfla mücadele etmeliyiz”

Türkiye’de her gün 5 milyona yakın ekmek ve her yıl 18 milyon tonu aşkın sebze ve meyvenin çöpe gittiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda israfı ile daha çok yol almalıyız. Bunun için de yapılması gereken israfı önlemek için yeni bir seferberlik başlatmalıyız. Ülkemizde yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Bu çok büyük bir israf. Herkes tüketebileceği kadar gıdayı almalı. Bir ekmeği çöpe atmak, buğdayın tarlaya ekilmesinden ekmeğin sofralarımıza gelmesine kadar geçen tüm süreçleri iyi hesaplamalıyız. İsrafı ne kadar düşürürsek fiyatlar da o kadar aşağı gelir. İsraf edilen her gıdada aç insanların hakkı olduğu unutulmamalı” dedi.