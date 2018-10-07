TESK Genel Başkanı Palandöken: “AVM’ler deprem toplama alanlarını da işgal etti”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM’lerin şehirlerin ortalarına birbirine yakın yapılarak hem esnafa hem birbirlerine zarar verdiğini yıllardır dile getiriyoruz. Bununla birlikte deprem toplanma alanlarına da yapılarak vatandaşa da zarar vermiş oluyorlar. Artık buna bir düzenleme getirilmeli” dedi.

Olası bir depreme karşı deprem toplanma alanlarının yerinde AVM’lerin bulunduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “17 Ağustos depremi maalesef tüm ülkemizde kapanmayacak yaralar açmıştı. Çok büyük kayıplar verdik ve büyük bir badire yaşadık. Uzmanlar ilerleyen zamanlarda bir depremin daha yaşanabileceğini uzun zamandır dile getiriyor ve araştırmalar yapıyor. Önemli fay hatlarının bulunduğu bölgelerde, deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde temennimiz tekrar böyle bir felaket yaşanmaması. Ama ne olursa olsun, doğanın sürprizlerine karşı tedbir almak, geçmiş felaketlerden ders çıkartmak şart. 99 depreminden hiçbir ders çıkartmamışız gibi deprem toplama alanlarına AVM yapılıyor. Basında uzun süre önceden beri yer alan bilgiler maalesef üzücü. İstanbul’da afet toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden bugüne kadar 416 tanesi AVM, rezidans ve gökdelene dönüşmüş durumda” dedi.

“AVM’ler şehir planlamasını hiçe sayıyor”

İmar planlarının bölge halkının konut, eğitim, sağlık, ibadet, ticaret ve yeşil alan ihtiyaçları düşünülerek yapıldığını hatırlatan Palandöken, “Sonradan yeşil alan veya sağlık tesisi gibi nedenlerle ayrılan yerler imar değişikliği ile ticari alanlara dönüştürülüp emsallerin ilk plana göre 5-10 kat veya çok daha fazla arttırılıyor. Bu da plansız bir şehirleşmeye, trafik sıkışıklığına, hava kirliliğine ve yüksek ranta neden oluyor. Tüm bunların yanında bölgede uzun yıllar esnaflık yapanlar da işinden oluyor. Buna son vermek ülkemiz için çok önemli. 15 yılda AVM sayısı 14’ten 411’e çıkarak yüzde 2 bin 835 arttı. Önümüzdeki yıl ise halen 43 AVM’nin daha yapılması bekleniyor. Türkiye’nin 71 ilinde AVM bulunurken, İstanbul’dan sonra en fazla AVM bulunan kent 39 ile Ankara. Ankara’da yapım halinde 9 AVM var. Bu nedenle imar değişiklikleri mutlaka mahkeme kararı ile yapılabilmeli ve değişikliğin haklı bir nedene dayanıyor olması gerekli. Aksi halde Türkiye ABD’den çok daha büyük bir AVM çöplüğüne dönüşecek. Milli servetimiz ziyan olmamalı. Artık AVM açılışlarına kural getirilmeli, yasalar tam olarak uygulanmalı” şeklinde konuştu.