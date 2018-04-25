EKONOMİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:19

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Emeklilik bekleyen esnafımız unutulmamalı”

Siyasi partilerin seçim öncesinde esnaf ve sanatkarı unutmaması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımız, 24 Haziran erken genel seçimleri öncesinde emeklilikten kaynaklı sorunların çözümünü dört gözle bekliyor. Yoğun seçim trafiğinde siyasi konuların yanı sıra esnaf ve sanatkarın sorunları da ele alınmalı. 2000 öncesi oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı bulunmayan esnaf ve sanatkarımız emeklilikten kaynaklanan sorunlarının çözümü için müjdeli haber bekliyorlar” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Emeklilik bekleyen esnafımız unutulmamalı”
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Siyasi partilerin seçim öncesinde esnaf ve sanatkarı unutmaması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımız, 24 Haziran erken genel seçimleri öncesinde emeklilikten kaynaklı sorunların çözümünü dört gözle bekliyor. Yoğun seçim trafiğinde siyasi konuların yanı sıra esnaf ve sanatkarın sorunları da ele alınmalı. 2000 öncesi oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı bulunmayan esnaf ve sanatkarımız emeklilikten kaynaklanan sorunlarının çözümü için müjdeli haber bekliyorlar” dedi.

Seçimlere sayılı günler kala emeklilik bekleyen binlerce esnaf ve sanatkarın unutulmaması için siyasi partilere çağrıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Emeklilik için geriye dönük borçlanma hakkını bekleyen esnafımızın sorunları henüz tam olarak çözülemedi. Herkes erken seçimlere odaklanırken, esnafın gözü kulağı, 2000 öncesi oda ve vergi kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemede. Çünkü 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı ile esnaf olarak iş yeri bulunan ancak Bağ-kur kaydı bulunmayan çok sayıda esnafın mağduriyeti sürüyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük son kez borçlanma imkanı sağlanmalı” diye konuştu.

“Seçim öncesinde son kez geriye dönük borçlanma verilmeli”

2000 öncesi esnaf ve sanatkara oda ve vergi kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımızın vergi mükellefiyetleri bulunan dönemlerinin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi konusunda daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildi. Ancak esnafımızın büyük çoğunluğu ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bir yıllık süre zarfı içerisinde borcunu yapılandıramadı ve düzenlemeden faydalanamadı. Seçime sayılı günler kala çok sayıda esnaf ve sanatkarımız oda ve vergi kayıtları dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma hakkının son bir kez daha verilmesi için hükümetten müjdeli haberi beklemektedir” şeklinde konuştu.
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