TESK Genel Başkanı Palandöken: “Piyasalar yeni paketle rahatlayacak”

Başbakan Binali Yıldırım tarafından Bakanlar Kurulu sonrası açıklanan yeni yapılandırma paketinin zaman kaybedilmeden TBMM’ye sevk edilmesinin sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram öncesinde yasalaşmasını beklediğimiz bu paket piyasaları rahatlatacak, çifte bayram yaşatacak” dedi.

Paketin çiftçiden memura, esnaftan emekliye halkın nerede ise tüm kesimlerini yakından ilgilendirdiğini ifade eden Palandöken, “Bugüne kadar yapılan tüm yapılandırma kanunlarına rağmen borçlarını zamanında ödeyememiş herkes için çok büyük bir fırsat daha getiriliyor. Diğer yapılandırmalardan farklı olarak borçlarını peşin ödeme imkanı olanlara faizin yüzde 90’ını silme imkanı getiriliyor. Başta esnafımız olmak üzere herkese gerekirse bankalardan kredi çekip devlete olan borçlarını ödemelerini tavsiye ediyorum. Uzun yıllardır ilk defa getirilen imar barışı ile tüm konutların yüzde 50 ila 60’nın imardan kaynaklanan sorunları ortadan kalkmış olacak. Bu yapılandırmada vergi barışı imkanı da sağlanacağı için tüm vergi mükelleflerinin geçmiş dönemde maliye ile olan sorunlarının çözülmesine ve yeni bir sayfa açılmasına öncülük eden başta Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal olmak üzere tüm hükümet üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu tür yöntemlerle Türk ekonomisini kimse batıramaz”

Kredi derecelendirme kuruluşlarının inandırıcılığının kalmadığını uzun zamandır dile getirdiklerini ifade eden Palandöken, “Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın da ifade ettiği gibi S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu düşürmesini iş dünyası ciddiye almadı. Döviz kurları üzerinde ekonomimize yaptıkları müdahaleler işe yaramadı. Bu tür yöntemlerle Türkiye ekonomisini kimsenin batıramayacağını herkesin artık anlaması gerekir. Türkiye ekonomisi, maliyesi bu tür müdahalelerle yıkılamayacak kadar dinamik ve güçlü bir yapıya sahiptir” şeklinde konuştu.