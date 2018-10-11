EKONOMİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:01

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Piyasanın canlanması için sıcak para girmesi gerek”

Piyasadaki nakit sıkışıklığının aşılması için sıcak para akışının sağlanması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde alınan tedbirlerin neticelenmesi için ücretli kesimlerin maaşları artırılmalı. Nakit sıkışıklığının aşılması için öncelikle ücretli kesimlerin rahatlaması lazım. Dolayısıyla bu kesimin maaşlarında bir düzenleme olursa ekonomik olarak rahatlayıp alışveriş yapabilirler. Böylece piyasada sıcak para akışı sağlanır” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Piyasanın canlanması için sıcak para girmesi gerek”
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Piyasadaki nakit sıkışıklığının aşılması için sıcak para akışının sağlanması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde alınan tedbirlerin neticelenmesi için ücretli kesimlerin maaşları artırılmalı. Nakit sıkışıklığının aşılması için öncelikle ücretli kesimlerin rahatlaması lazım. Dolayısıyla bu kesimin maaşlarında bir düzenleme olursa ekonomik olarak rahatlayıp alışveriş yapabilirler. Böylece piyasada sıcak para akışı sağlanır” dedi.

Piyasadaki nakit akışında yaşanan sıkıntının giderilmesi ile ekonomide rahatlama olacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Şu anda piyasadaki durgunluğun en önemli sebeplerinden biri, vatandaşların nakit para sıkıntısı nedeniyle alışveriş yapamamasından kaynaklı. Enflasyonla mücadele ederken öncelikle piyasadaki nakit para sıkıntısı çözülmeli. Zaten başta elektrik ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarında olduğu gibi birçok ürüne yüzde 40’ın üzerinde zam yapıldı. Şu an firmalar tarafından yapılması beklenen indirimler piyasayı rahatlatır. Bu indirim fikrini elbette olumlu karşıladık. İşçinin, memurun ve emeklinin maaşlarında artış sağlanmalı ki alışverişler artsın ve piyasa canlansın” diye konuştu.

“Bağ-Kur emeklileri de enflasyona ezdirilmemeli”

Bağ-Kur emeklilerinin de enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Serbest piyasaya koşullarında fiyatlar arz talep dengesine göre belirlenir. Gereksiz zamlar yapıldığında ekonomik zararın neye mal olduğu bilincinin insanlara işlenmesi gerek. Hatta bu konuda kamu spotu oluşturulmalı. Zam konusunda adil ve şeffaf bir süreç olmalı. Çünkü piyasalar güven odaklıdır. Her dükkana ne bir tane zabıta koyabilirsiniz ne de emniyet gücü koyabilirsiniz. Zam yapmak, ticaret yapan kişinin müşteri ile arasındaki vicdan muhasebesine kalmış. Yapılan gereksiz zamların ardından Ahilik kültür geleneğinin ve esnafımızın önemi daha çok anlaşılmaya başladı. Esnafımız piyasa dengesinin bozulmaması için elinden gelen tüm gayreti gösterirken emekli esnaf ve sanatkarımız için de bir kolaylık sağlanmalı. Bağ-kur emeklilerinin maaşları için de yeni bir düzenleme yapılmalı. Memurlar için tanınan ek göstergede olduğu gibi Bağ-kur emeklilerinin maaşları enflasyon oranında artırılmalı. Asgari ücretin bile altında kalan emekli maaşlarıyla Bağ-kurlu esnafımız mağdur edilmemeli” şeklinde konuştu.
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