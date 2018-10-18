TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yerli olmayan ürünlere yerli üretim logosu koyanlar var”

Yerli üretim logosunun mevzuatta belirtilen kurallara göre kullanılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yerli ürünlerin etiketlerinin üzerinde bulunması zorunlu olan hususlarla ilgili genelgemizi tüm teşkilatımız ile paylaştık. Yerli üretim olan ürünlerin üzerine konulması zorunlu olan logonun da Ticaret Bakanlığımızca belirlenmiş şekil ve kullanıma uygun olarak kullanılması gerekiyor. Buna aykırı bir durum tespit edilirse bahsi geçen yönetmeliğe aykırı olan durum valiliğe bildirilecek. Bu sebeple ekonomimize ve yerli üretimimize katkı sağlayacak olan bu uygulamaya ve kurallarına hassasiyetle yaklaşmalıyız” dedi.

Yerli üretim logosunun mevzuatta belirtilen kurallara göre kullanılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yerli ürünlerin etiketlerinin üzerinde bulunması zorunlu olan hususlarla ilgili genelgemizi tüm teşkilatımız ile paylaştık. Yerli üretim olan ürünlerin üzerine konulması zorunlu olan logonun da Ticaret Bakanlığımızca belirlenmiş şekil ve kullanıma uygun olarak kullanılması gerekiyor. Buna aykırı bir durum tespit edilirse bahsi geçen yönetmeliğe aykırı olan durum valiliğe bildirilecek. Bu sebeple ekonomimize ve yerli üretimimize katkı sağlayacak olan bu uygulamaya ve kurallarına hassasiyetle yaklaşmalıyız” dedi.

Satışa sunulan malın üzerinde bulunması zorunlu olan maddeleri hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “3 Ekim itibariyle Türkiye’de üretilen ürünlerin etiketlerine yerli üretim logosunun konulmasıyla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi. Bunun satışlara olumlu olarak etki ettiğini, vatandaşın bilinçli olarak bu ürünleri tercih ettiğini görmekteyiz. Bu uygulama ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Kullanılan logonun yönetmelikle belirtilen standartlarda olması gerekiyor. Etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görülebilir olması çok önemli. Bununla birlikte perakende olarak satışa sunulan malların etiketleri ve fiyat listelerinde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, birim fiyatın uygulanmaya başladığı tarih ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit edilen logo konulması zorunlu” diye konuştu.

“Yerli üretim etiketleri iyi incelenmeli”

Yerli üretim logosunun belirtilen standartlarda uygulanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Yönetmelikte belirtilen etiketlerin ve fiyat listelerinin üzerinde bulunması zorunlu olan maddelerin yine aynı yönetmelikle belirtilen şekil, renk ve şeklinde yer alması çok önemli. Aksi takdirde bu standartlara uymayan bir etiket tespit edildiğinde bu aykırılık ilgili Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar tarafından valiliğe gönderilecektir. Ekonomimize ve yerli üretime destek vermek için yapılan bu olumlu uygulamaya hassasiyetle ve titizlikle yaklaşarak belirtilen standartlara uygun etiket konulmalı. Başta et olmak üzere çok tüketilen gıdalarda yerli ürün olmamasına rağmen yerli üretim logosu bulunduranlar hakkında şikayetler aldık. Vatandaşlarımızın böyle durumlar için 177’yi araması ya da ilgili valiliğe bildirmesi lazım. Böyle fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmamalı ve denetimler sıklaştırılmalı” dedi.