TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yüksek faiz vatandaşı ev almaktan korkutuyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı. Bu azalışta ve inşaat sektörünün durgunlaşmasının altında konut kredi faizlerinin yüksek olması yatıyor" dedi.

Merkez Bankası faiz oranını 0,75 puan artırarak 12,75’ten yüzde 13,50’ye yükseltmişti. Konut kredi faizlerinin ve inşaat sektöründeki abartılı fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı. Bu azalışta ve inşaat sektörünün durgunlaşmasının altında konut kredi faizlerinin yüksek olması yatıyor. Faizler düşerse vatandaşın ev sahibi olma ihtimali artar, konut satışları arttığında ise birçok sektörde zincirleme olarak canlanma yaşanır” dedi.

Konut satışlarının azalmasının en büyük sebebinin konut faizlerindeki yükseklik olduğunu vurgulayan Palandöken, “Ülkemizde Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 14 azalarak 110 bin 905 oldu. Bu satışlarda 18 bin 714 konut ile en yüksek satış İstanbul’da, 11 konut ile en az konut satışı ise Ardahan’da oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak bin 827 oldu. Yabancılara satılan konut sayısının artarken hemen hemen aynı oranda kendi vatandaşımızın konut alımının düşmesinin en büyük sebebi konut kredilerindeki yüksek faizlerdir. Vatandaş ev alırken birikiminden çok bankalara borçlanarak alıyor. Bankalardaki bu yüksek faizler ise vatandaşı zorluyor, ev sahibi olmaktan korkutuyor” diye söyledi.

“Faizler düşerse zincirleme olarak birçok sektör canlanır”

Konut ve inşaat sektörünün birçok sektörü etkilediğine dikkati çeken Palandöken, “Konut alan vatandaş o muhitteki esnaftan alışveriş yapıyor, o güzergâhtaki taksiyi dolmuşu kullanıyor. Bu şekilde gayrimenkul ve inşaat sektörü zincirleme olarak birçok sektörü etkiliyor. 1.17’lerdeki faiz oranları 5-10 yıllık süreçlere göre göz önüne alındığında faiz oranı toplamda yüzde 100’ün üzerine çıkıyor. Faizler yüzde 1’in hatta 0.80’in de altına düştüğünde alış ve satışlarda canlanma yaşanır. Bina inşaat maliyetleri ise geçtiğimiz yıl yüzde 20, bu yıl ise yüzde 40’lara kadar arttı. Bu artış konut satışlarına yansıtıldığında, yüksek faizlerle birlikte vatandaşın ev alabilme ihtimali daha da düşüyor. Bu sebeple inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin de fedakârlık yaparak daha uygun fiyatlı satışlar gerçekleştirmesi lazım. Ekonomimizin dar boğaza girmemesi için her sektörü etkileyecek olan bu canlanmaya ihtiyacı var” şeklinde konuştu.