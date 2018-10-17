TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zamda jet hızıyla hareket edenler indirimde yok”

Döviz kurlarının yükselişi ile birlikte ürünlerine jet hızıyla zam yapanların döviz düştüğü zaman aynı hızla indirime gitmediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dövizin ateşinin yükseldiği dönemde tüm ürünlere jet hızıyla yüzde 50 zam yapanların döviz düşünce indirim yapmak için neyi beklediğini anlamış değiliz. Maliyetleri bahane ederek zam üstüne zam yapanlar, şimdi indirim için neden aynı şekilde acele etmiyor? Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmelidir ve bu iş ranta çevrimemelidirler” dedi.

Döviz kurlarının yükselişi ile birlikte ürünlerine jet hızıyla zam yapanların döviz düştüğü zaman aynı hızla indirime gitmediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dövizin ateşinin yükseldiği dönemde tüm ürünlere jet hızıyla yüzde 50 zam yapanların döviz düşünce indirim yapmak için neyi beklediğini anlamış değiliz. Maliyetleri bahane ederek zam üstüne zam yapanlar, şimdi indirim için neden aynı şekilde acele etmiyor? Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmelidir ve bu iş ranta çevrimemelidirler” dedi.

Döviz kurunu bahane ederek zam üstüne zam yapanların dolar ve euro düştükten sonra indirme gitmediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dolar 7.21 seviyelerine çıktığında hemen etiketleri değiştirip tüm ürünlerin fiyatını yüzde 50’nin üzerinde artıranlar, şimdi dolar 5.77 seviyelerine gerilediğinde indirim yapmak için aynı hızla harekete geçmiyorlar. Mağazalarındaki tüm ürünlere zam yapanlar şimdi yalnızca belli kalemdeki ürünler için yüzde 10 indirim yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyasını adeta kar kampanyasına çevirdiler. Zaten bu mücadele kampanyası başlamadan önce tüm ürünlere yüzde 50’nin üzerinde zam yapılmıştı. Şimdi yalnızca belli başlı ürünlere yüzde 10 indirim yapmak yeterli değil. Tüm ürünlerde indirime gidilmeli. Satılmayan ürünlere indirim kampanyası ile müşteri çekme tekniği uygulamak doğru değil. Kimse enflasyonla mücadele üzerinden menfaat sağlamamalı. Enflasyonla gerçekten mücadele etmek için tüm ürünlerde indirim yapılmalı” diye konuştu.