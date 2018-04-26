THY’den 2018’de yüzde 12’lik büyüme hedefi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, faaliyet karında 2017’de son 8 yılın rekorunu kırdıklarını, yolcu sayısını yüzde 9 arttırdıklarını hatırlatarak, "2018 yılında bu artışın iki haneye çıkacağını biliyoruz. Şuanda yüzde 11-12’lik bir büyüme öngörüyoruz. İnşallah 2018 yılı rekorların yılı olacak" dedi. Ekşi, 24 Haziran’daki seçimlerde oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletleri ücretsiz değiştirme kararı aldıklarını belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, faaliyet karında 2017’de son 8 yılın rekorunu kırdıklarını, yolcu sayısını yüzde 9 arttırdıklarını hatırlatarak, "2018 yılında bu artışın iki haneye çıkacağını biliyoruz. Şuanda yüzde 11-12’lik bir büyüme öngörüyoruz. İnşallah 2018 yılı rekorların yılı olacak" dedi. Ekşi, 24 Haziran’daki seçimlerde oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletleri ücretsiz değiştirme kararı aldıklarını belirtti.

Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya Uluslararası Havalimanı’nda devam ediyor. Fuarın ana sponsoru olan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Eurasia Airshow Fuarı’nın Türk ve uluslararası havacılığı bir araya getiren önemli bir fuar olduğunu kaydetti.

Türk sivil havacılığının ve havacılık sektörünün hangi aşama geldiğini gösteren bir fuar olduğunu belirten Ekşi, "Fuar çok başarılı geçecek, 60’ın üzerinde ülke katılım gösterdi. Türkiye’nin de ilerleyen yıllarda ülkemizin en önemli fuarlarından birisi olacak" diye konuştu.

"Yüzde 11-12’lik büyüme hedefi"

THY’nin tüm ailesiyle fuarda yerini aldığını dile getiren Bilal Ekşi, "THY’nin kendisi, ortaklıkları, üretim firması, bakım firması, transfer firmamız, teknik servisimiz burada.THY tüm renkleriyle bu fuarda yer alıyor" ifadelerine yer verdi. THY’nin yakın zamanda sadece 2016 yılında kısa süreli bir çalkantı yaşadığını hatırlatan Ekşi, "2017 yılında biz rekor kırdık. Son 8 yılın rekorunu kırdık faaliyet karında. Yolcu sayımızı yüzde 9 arttırdık. 2018 yılında bu artışın iki haneye çıkacağını biliyoruz. Şuanda yüzde 11-12’lik bir büyüme öngörüyoruz. Rezervasyonlar oldukça güzel görünüyor. İnşallah 2018 yılı rekorların yılı olacak" dedi.

"Yeni havalimanı THY’nin daha da büyümesini sağlayacak"

İstanbul 3. Havalimanı’nın 29 Ekim’de açılacağını aktaran Ekşi, "THY dört gözle buranın açılmasını bekliyor. Şuandaki Atatürk Havalimanı bize çok büyük hizmetlerde bulundu. Yeni havalimanı 5 pisti ve 200 milyon yolcu kapasitesiyle Türk sivil havacılığının önünü açacaktır. THY’nin de daha fazla büyümesini sağlayacaktır. Büyük heyecanla açılışı bekliyoruz" diye konuştu.

"Seçimde yolculara kolaylık"

Ekşi, THY’nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçiminin 24 Haziran’da yapılmasının planlanmasının ardından Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidilmesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Türkiye’yi ilgilendiren ve halkımızın menfaatine olan konularda hemen düzenleme yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen başvurular üzerine biletlerini ücretsiz değiştirme için karar aldık. Halkımızın herhangi bir sıkıntıda kalmadan oyunu kullanabilmesi gerekiyor. THY de kendi üzerine düşen görevi zamanında yerine getirmiş oldu."