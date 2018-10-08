Ticaret Bakanlığı:"Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen re’sen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edilmiş olup denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli
IHAAW145810-EKO/08-10-2018 - Ticaret Bakanlığı:"Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen re’sen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edilmiş olup denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.” 08.10.2018 14:58:10 TSI NNNN