Ticaret ‘konuşarak’ vites büyütüyor

Son iki yılda yüzde 32 artarak 45 milyon 600 bin kişiye ulaşan mobil mesajlaşma kullanıcıları, yeni nesil pazarlama stratejilerine yön veriyor.Chatbot temelli alışveriş sistemi Paym.es’in derlediği verilere göre, 2016 yılında ülke nüfusunun...

Son iki yılda yüzde 32 artarak 45 milyon 600 bin kişiye ulaşan mobil mesajlaşma kullanıcıları, yeni nesil pazarlama stratejilerine yön veriyor.

Chatbot temelli alışveriş sistemi Paym.es’in derlediği verilere göre, 2016 yılında ülke nüfusunun yüzde 43’ü mesajlaşma uygulaması kullanırken, son 2 yılda 11 milyon yeni kullanıcıyla bu oran yüzde 57’ye ulaştı. Türkiye, dünyada 1,5 milyardan fazla kişiye ulaşan WhatsApp’ın, nüfusa oranla en çok kullanıldığı 6. ülke konumunda. Fransa ve Kanada’nın yanı sıra Endonezya ve Hindistan’ı geride bırakan ülkemizde değişen tüketici alışkanlıkları, yeni ticaret alanları oluşturuyor.

"En çok el emeği ürünler ve dijital danışmanlık hizmetleri satılıyor”

Paym.es Kurucu Ortağı Sabrican Zaim, “Ülkemiz yeni ödeme sistemlerine hızla uyum sağlıyor. Sadece bir yılda 300 bin kullanıcıya ulaştık. Sosyal ticarete eklemlenen ’konuşarak ticarette’ el emeği ürünler ve dijital danışmanlık hizmetleri ciro olarak ilk iki sırada yer alıyor. En çok işlem yapılan iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir olurken, işlemler gün içerisinde 18-19.00 saatleri arasında yoğunlaşıyor. Mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan alışverişlerde en aktif grup, 25-34 yaş arası kullanıcılar” dedi.

“Paym.es ile kısa sürede ödeme yapılabiliyor”

Zaim, messenger uygulaması üzerinden ödeme kolaylığı sağlayan süreci web tarayıcısına taşıdıkları yeni web.paym.es platform sayesinde, yüz yüze satış imkanı da sağladıklarının altını çizerek “Alıcı ve satıcı yan yana iken; sıkıcı formlar ve uzun süren onay süreci olmadan, herhangi bir uygulama indirmeden, başka hiçbir cihaza veya POS’a ihtiyaç duymadan akıllı telefon, tablet veya bilgisayarlardan, kısaca internete bağlanılan her yerden Paym.es ile konuşmaya başlayarak banka ya da kredi kartından ödeme almak mümkün. Tek yapmanız gereken alıcının telefon numarasına ödeme linki gönderilmesini sağlamak. Alıcı tarafından açılan sayfada kredi kartı bilgilerinin girilmesiyle birlikte saniyeler içerisinde ödeme süreci tamamlanıyor” diye konuştu.

Elde edilen bilgilere göre bireylerin, şirket kurma, web sitesi sahibi olma, uygulama veya belge gereksinimi olmadan, dünyanın her yerinden ödeme almasına olanak sağlayan yerli ödeme platformu Paym.es, konuşarak ticaretin Türkiye’deki önemli uygulayıcılarından biri konumunda bulunuyor. Bir arkadaşı ile mesajlaşacak düzeyde teknoloji bilgisine sahip herkese ödeme alma imkanı sağladığı öne sürülen platformun son 1 yılda 300 bin kullanıcıya ulaştığı ve son 2 ayda gelirlerini üçe katladığı belirtildi.