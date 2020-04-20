EKONOMİ:
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20 Nisan 2020 Pazartesi 00:27

Ticarette Çekin Önemi Nedir?

Ticarette Çekin Önemi Nedir?
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Çok uzun yıllardır bir ödeme aracı olarak kullanılan çek, ticari hayatta ödeme ile tahsilatların düzenlenmesinde kullanılan evraklardan biridir. Özellikle girişimcilerin çek nedir ya da çekin önemi nedir gibi soruların yanıtlarını biliyor olması gerekiyor. Çünkü çek tıpkı nakit para gibi bir ödeme aracı olarak kullanılıyor olsa da kimi zaman vadeli bir ödeme aracına da dönüşebiliyor. Günümüzde kredi kartlarının son derece yaygın bir şekilde kullanılıyor olması çek kullanımının bir miktar azalmasını beraberinde getirdi. Ancak bu durum çeklerin kullanılmadığı anlamına da gelmiyor.

Çek kullanabilmek için öncelikle bir çek defterine sahip olmanız gerekiyor. Bu durumda çek defteri nasıl alınır sorusu devreye giriyor. Çek defteri satın alabilmek için bankalar sizden bazı belgeler ister. Bu belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İkametgah belgesi
  • Kimlik belgesi
  • Sabıka kaydı

Bu belgeleri hazırlamanız bankalar için yeterli değil. Bununa birlikte bir maddi teminat da göstermeniz gerekiyor. Çek defterlerinde toplamda 10 sayfa bulunuyor. Çek defteri talep ettiğiniz bankaya her bir sayfa için belirli bir teminat vermeniz gerekiyor. Şayet karşılıksız çek ya da ödeme gecikmeleri gibi bir mali geçmişe sahipseniz bu durumda çek defteri almanız da sıkıntıya girebilir. Böyle durumlarda bankaların çek defteri taleplerini reddettiğini belirtebiliriz.

Artık Findeks tarafından sunulan karekodlu çek uygulaması ticari dünyada yaşanan pek çok sorunu ortadan kaldırıyor. Çünkü bu sistem sayesinde merak edilen pek çok bilgiye ulaşmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla ticari faaliyetlerde de daha sağlam adımlar atılmasının da önü açılmış oluyor. Öncelikle karekodlu çek sistemi ile hangi bilgilere ulaşılabildiğini belirtmek gerekir.

Karekodlu çek skorunu kolaylıkla görebilir ve aynı zamanda çek ve keşideci bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Keşidecinin çek endeksini, çeklerin ilk ve son ibraz tarihlerini, çek sahibi olunan banka sayısını görmeniz de mümkün olabiliyor. Bununla birlikte açık çek adedini, ortalama çek tutarını, aylık keşide edilen çek adedi bilgini de sistem üzerinden görebiliyorsunuz. Karekodlu çek sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için Findeks internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede merak ettiğiniz soruların yanıtlarına da en doğru kaynaktan ulaşmış olacaksınız.

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