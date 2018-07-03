TMO buğday alımına başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday alımlarına başladı.

Söylemiş Mahallesi’nde oluşturulan geçici alım merkezini ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, müstahsille sohbet etti. Sadi Aktaş, “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce 2018 yılı hububat alım fiyatlarının Ton olarak makarnalık buğday için 1.10 kuruş düşük vasıflı makarnalık buğday için 92 kuruş, ekmeklik buğdaylar için, Anadolu beyaz ve kırmızı sert buğday için 1.50 kuruş diğer beyaz ve kırmızı buğday 1 TL düşük vasıflı ekmeklik buğday 87 kuruş, arpa 8.25 kuruş çavdar-yulaf-tritikale 80 kuruş olarak belirlenmişti” dedi.

TMO’nun alımları geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Söylemiş Mahallesi’nde başladığını belirten Sadi Aktaş, “TMO üreticilerin iş yerleri önünde uzun sürü beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edilecektir. TMO depolarına emanete bırakılan ürünlerden yüzde 30 avans alabileceklerdir. Üreticilerden boşaltma ücreti alınmayacaktır. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. Üreticiler ürününü satmadan önce, ÇKS bilgilerini güncellemeleri, TMO’dan randevu almaları ve anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de, TMO’nun Yenişehirli üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, “İnşallah bereketli bir yıl olur ve üreticimiz para kazanır” dedi.