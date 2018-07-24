EKONOMİ:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:09

TMO haşhaş kapsülleri alımına başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi’ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği, morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başladı.Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ve köylerinde haşhaş üretimi yapan...

TMO haşhaş kapsülleri alımına başladı
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi’ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği, morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başladı.

Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ve köylerinde haşhaş üretimi yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği’ne teslim etmeye başladı. 50 gün içerisinde kapsül alımının tamamlanması bekleniyor. 3 ilçeden toplam bin 200 ton civarında kapsül alımı hedefleniyor. Alınan haşhaş kapsülleri Bolvadin Alkaloid Fabrikası’na işlenmek ve morfin üretilmek üzere gönderilecek. Çiftçiler haşhaş kapsülünü randevu sistemi ile teslim ederken, kilogramı 4 lira 25 kuruşa alınan kapsülün içindeki yabancı madde, morfin oranı ve rutubet oranına göre fiyatlarda artış veya azalış olabiliyor. Bunun dışında bu yıl uygulanan 2 bin dekar alanda sözleşmeli ekim yapıldı. Yapılan sözleşmeli ekimde ofis haşhaşı ve kapsülü birlikte kilogramını 8 liraya alımını yapıyor. Sözleşmeli ekimden ise 120 ton alım bekleniyor.

Üreticilerden Hasan Erden, “Fiyatlar iyi ama, bu yıl mahsullerde sıkıntımız oldu. Ürünün yetişme döneminde yağışlardaki dengesizlik ürünlerde verimi düşürdü. Ürünleri etkiledi. Gelişme olmadı” diye konuştu

Bir diğer üretici Yaşar Çelik ise, “Kapsülümüzün kilosu şuan 4 lira 25 kuruşa satılıyor. Geçen yıl da aynı fiyattı. Mazot, işçilik ve gübre gibi girdilerin fiyatları ise yükseldi. Bu durum üreticiyi zor durumda bırakıyor. Zaten üretici arpa ve buğday gibi ürünlerden de zarar ediyor” diye konuştu.
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