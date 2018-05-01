EKONOMİ:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:51

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "İşçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemez"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Emeğin ve alın terinin kıymetini kimsenin yadsıyamayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Girişimciler, sanayiciler ve işçi arkadaşlarımız birbirinden ayrı düşünülemez. Üretim bir ekip işidir. Bütün emekçi ve işçi arkadaşlarımın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'İşçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemez'
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Emeğin ve alın terinin kıymetini kimsenin yadsıyamayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Girişimciler, sanayiciler ve işçi arkadaşlarımız birbirinden ayrı düşünülemez. Üretim bir ekip işidir. Bütün emekçi ve işçi arkadaşlarımın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Hisarcıklıoğlu’nun mesajında şu ifadelere yer verildi:“Bizler işçi ve işveren örgütleri olarak çıkarlarımız farklı da olsa; mesele ülke meselesi, millet meselesi olduğunda tek yürek olmayı, birbirimizi sevmeyi ve anlamayı başarmış bir milletiz. Gücümüz ve büyüklüğümüz de buradan gelir.

Biliyoruz ki iş fikirleri, girişimciler ve sanayiciler olmadan üretim olmayacağı gibi, işçi kardeşlerimizin emeği ve çalışmaları olmadan da üretim olmaz. İşçi ve işveren birbirinden asla ayrı düşünülemez.

Türkiye, Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği uygarlık hedefine bu emekçi-girişimci dayanışması ve birlikteliğiyle yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.”
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